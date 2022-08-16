Место, где не бросят в беде: в Приморье не первый год существует нестандартный проект военно-патриотического направления для детей любого социального статуса

Ребята узнают много интересного о родной стране и участвуют в патриотических мероприятиях. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В Приморском крае уже несколько лет детский проект «Десантная семья» Приморской региональной патриотической детско-юношеской общественной организация «Человек детства» на живом примере показывает ребятам, что патриотическое воспитание, это не про лекции и красивую форму, а про любовь к Родине, сплочение, поддержку, уважение и даже про веселье. Ведь какое детство без радостей и шалостей? В поселке Реттиховка при поддержке воинов-десантников и главы администрации поселка Геннадия Полищука дети любого возраста и социального статуса учатся ходить строем, стреляют из пневматического оружия, участвуют в патриотических мероприятиях, а по вечерам поют песни у костра и жарят картошку. Все устроено на общественных началах при поддержке Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» под руководством создателя проекта Валерия Ганенко, майора воздушно-десантных войск в запасе. Мужчина много лет работает с детьми, подходит к делу со всей душой и считает его делом всей своей жизни. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с инициатором задумки, а также с матерью одного из юных патриотов.

У ребят прекрасная физическая подготовка. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ «ДЕСАНТНОЙ СЕМЬИ»

– С детьми я работаю более 30 лет. В 2017 году один из ветеранов пригласил меня в поселок Раздольное, где на базе бывшей воинской части был создан военно-патриотический лагерь, стоимость пребывания в котором на тот момент составляла 1000 рублей за сутки. Когда я понял, как мало семей, которые могут себе это позволить, принял решение самостоятельно организовывать проект, который будет доступным для ребят любого социального статуса и материального положения. Организовать деятельность было решено на моей малой родине в поселке Реттиховка, где сам вырос, где до призыва в армию работал в школе, где, руководя военно-спортивным клубом «Боец», заложил правильные традиции, базу, так сказать.

В Реттиховке у меня трехкомнатная квартира. Я ее полностью обустроил для ребят, есть все необходимое, у каждого есть кровать, хотя многие, кому не нравятся двухъярусные койки, расстилают себе на полу, так сказать, «по-боевому». А сейчас еще и лето, у нас есть палатки, выходим на озера, ставим полевые условия. Это также и качественные, здоровые, деревенские продукты – молочко, творожок, овощи, ягода, мед.

Кроме этого, почти ни одно мероприятие, проводимое в 83-ей отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Уссурийске, где я возглавляю Совет ветеранов, не обходится без участия в показательных выступлениях моих ребят. Нас приглашают на День ВДВ, на День рождения 83-й бригады, на День России, День памяти и скорби и другие мероприятия, мы выезжаем в бригаду на сборы на несколько дней, там готовимся к выступлениям, живем и занимаемся в армейских условиях и по армейским правилам.

Обо всей нашей деятельности, мероприятиях и праздниках, которые мы устраиваем для юных участников проекта, мы рассказываем в социальных сетях, в различных периодических изданиях, а также на сайте общественной организации ветеранов «Боевое братство», родители делятся между собой информацией, сами дети с гордостью рассказывают сверстникам о таком своем образе жизни.

– Почему, как вы считаете, важно воспитывать патриотизм в подрастающем поколении?

– Это не просто военная подготовка, а воспитание, расстановка приоритетов, развитие мышления и самое главное - сознания. Наши ребята живут в «спартанских условиях», отправляются на какое-то время в казарму, питаются в солдатской столовой, тренируются — это все воспитывает в них боевой дух. А главное, они знают, каково это - поддержать товарища, знать историю своей страны и тянуться к новым знаниям.

Валерий Ганенко рассказывает ребятам о героях нашей страны. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– А можно ли вообще назвать деятельность «Десантной семьи» военной подготовкой?

– Назвать все то, что мы делаем, военной подготовкой можно, но наша работа гораздо шире – это образ жизни. У нас отличие от других подобных организаций в том, что тут действительно как в семье: к каждому ребенку подбирают индивидуальный подход.

– Нужно ли обсуждать с юными приморцами спецоперацию на Украине? Почему?

– Мы рассказываем детям о наших героях войн и прошлых лет, и настоящего времени. Это важно, потому что молодежь нужно воспитывать на геройских поступках всех поколений. Более того, наши шефы – члены «Боевого братства» – помогают семьям солдат, которые сейчас находятся на Украине. У нас есть дети таких военнослужащих, даже братья с сестрами, и это большая поддержка и помощь их женам и деткам, находящимся у нас в той атмосфере, которая формирует правильное сознание с детства.

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

– Почему дети с таким удовольствием проводят время в «Десантной семье»?

– Здесь все строго по желанию ребенка. В 83-й бригаде подбираются помощники из числа военнослужащих, предрасположенных к педагогической деятельности, которые с удовольствием занимаются с детьми на сборах, проводимых в бригаде регулярно в течение всего года. Ребята занимаются боевой подготовкой по программе патриотических клубов десантного профиля, куда входят рукопашный бой, воздушно-десантная и тактическая подготовка и многое другое. Конечно, им это куда интереснее, чем просто слушать теорию.

Физическая подготовка у детей на высоте. Утро начинается с кросса, и утренней зарядки – за основу работы взят армейский распорядок дня, от подъема до отбоя. Также в свободное время все играют в настольные и интеллектуальные игры, ребята посещают различные памятные места, мемориалы. Им рассказывают историю нашей страны и ее героев. На мероприятиях мальчики и девочки очень красиво и проникновенно читают патриотические стихи, исполняют песни, показывают основы рукопашного боя. Для меня, как для матери, это большая гордость, я даже и не думала, что мой сын свяжет свою жизнь с вооруженными силами. Очень много зависит от наставника, и Валерий Иванович в этом качестве – это подарок нам, это уникальный человек, – поделилась Анна Юр – мама одного из воспитанников «Десантной семьи».

К каждому ребенку находят индивидуальный подход. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

РАБОТА С ДЕТЬМИ

– В каком возрасте ребята могут посещать организацию?

– Вообще, для всех желающих наши двери открыты, коллектив сравнительно небольшой, нет разделения на группы, отряды. Наши воспитанники – это дети от шести лет и до призыва в армию. Все живут одной большой семьей, отсюда и наше название, – отметил Валерий Ганенко.

– Есть ли что-то, в чем нуждается ваш проект? Вы ведь работаете на общественных началах.

– Проблема одна – нужны средства: на транспорт, на экскурсии и развлечения, на игры и инвентарь, на подарки детям ко дню рождения и прочее. Все, что имеем на сегодняшний день, – это посильная помощь родителей, ветеранских общественных организаций Приморского края и мое личное огромное участие. Нам очень нужна квалифицированная помощь в оформления необходимых документов на получение государственных грантов, ведь деньги выделяются, нужно просто уметь их получать. Здесь тоже пока надежда только на родителей.

– Как вы считаете, в связи с ситуацией на Украине насколько важно устраивать для детей подобные патриотические организации.

– Мы встречаем наших бойцов, провожаем в последний путь. Мой товарищ, который не понаслышке знает, что сейчас происходит в Украине, сказал, что такая поддержка не только от взрослых, но и от детей очень им важна. Наши солдаты знают, ради чего они борются и что их ждут дома. Новое поколение видит все другими глазами, и родители, которые приводят детей к нам, полностью нас поддерживают.

Отметим, что об организации ранее редакции рассказал председатель совета Уссурийского отделения ВВОВ Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Коломеец. Он отметил, ребятам настолько нравится, что они порой отказываются уезжать домой, максимум, на выходные повидаться с родителями. Это в летний сезон. Телефоны просто лежат в тумбочке, дети их берут, чтобы просто позвонить близким, рассказать, как они тут проводят время. Самостоятельность и ответственность у этих школьников на высшем уровне.

Дети с гордостью носят форму. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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