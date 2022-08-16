От второго десятка до самого дна: какие позиции заняли главы регионов ДФО в новом медиарейтинге

На 26 месте расположился губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Руководители субъектов Дальнего Востока заняли разнообразные места в рейтинге «Медиаологии» за июль 2022 года. Так, самые высокие позиции достались главе Республики Саха Айсену Николаеву и губернатору Камчатского края Виктору Солодову. В самом низу топа оказались управители Чукотки и Магаданской области. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Исследование портала «Медиалогия» основано на системе мониторинга и анализа больше 78 средств массовой информации. Механизм позволяет измерить информационное поле и составить МедиаИндекс каждой из персон. Полученная цифра является оценкой эффективности PR-команд руководителей регионов и формируется из трёх показателей: индекс цитируемости, характер упоминания и заметность сообщения.

Так, уже упомянутый Айсен Николаев занял 13 место в Медиарейтинге. Он фигурировал в СМИ больше 10 тысяч раз, а его индекс составил 52 275,8, став самым высоким среди других персон.

Следующим по списку, на 22 месте, расположился Владимир Солодов. Число сообщений о нем превысило 4 тысячи, а индекс равен 31 736,0.

Через одну позицию, на 24 месте, находится глава Приморья Олег Кожемяко. О нем мы уже писали в отдельном материале. Стоит отметить, что количество сообщений о Кожемяко составляет больше 5 тысяч, индекс: 30 684,7.

Еще через строчку, на 26 месте, устоялся губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Количество упоминаний главного «хейтера» Приморья остановилось так же в районе 5 тысяч, однако индекс оказался заметно ниже, чем у его приморского коллеги – 30 197,5.

Далее приводится список руководитель и мест, которым они соответствуют в исследовании «Медиалогии»:

– Глава Амурской области Василий Орлов занял 38 позицию. Число упоминаний: 2 866, индекс: 24 847,2;

– Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко занял 50 место. Число упоминаний: 2 859, индекс: 16 986,1;

– Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн занял 75 место. Число упоминаний: 1 494; индекс: 6 826,0;

– Глава Магаданской области Сергей Носов занял 81 место. Число упоминаний: 1 021; индекс: 4 494,0;

– Глава Чукотской АО Роман Копин занял 83 место. Число упоминаний: 601; индекс: 2 277,1.

Стоит добавить, что три первых места в топе достались мэру Москвы Сергею Собянину (42 тысячи сообщений; МедиаИндекс: 234 354,6), главе Московской области Андрею Воробьеву (38 тысяч; 199 402,2) и главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову (12 тысяч; 172 481,5).

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