Устроим благо этому городу: столица Дальнего Востока маленькими, но уверенными шагами развивается и становится комфортнее

Владивосток – прекрасный город у моря. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

День за днем Владивосток маленькими, но уверенными шагами развивается и становится комфортнее. Городская администрация всячески этому способствует. Мэрия обустраивает остановки, следит за обликом дальневосточной столицы и защищает пространства от массовой застройки.

КОМФОРТНОЕ ОЖИДАНИЕ

17 новеньких автобусных остановок в лаконичном сдержанно-черном цвете появятся во Владивостоке до конца сентября. Подрядчик – компания «Реновация» – уже начала работы. В первую очередь мастера готовят пространство под павильон, выравнивают его, заливают бетоном, благоустраивают подходы, а уже после устанавливают каркас.

В городском управлении дорог мэрии рассказали, что монтаж первой конструкции начался на остановке «Торговая» в поселке Трудовое. Затем специалисты пойдут дальше по списку: «Казанский храм», «Новосильцевская батарея», «Улица Карбышева», «Некрасовская улица», «Адмиральская», «Зеленый угол», «Проспект Красного Знамени, 129», «Школа №2», «Реалбаза», «Садгородская», «Госпиталь», «Перинатальный центр», «Пески», «Диомид» и «Энерготехникум».

– Подрядная организация привлекла дополнительные силы, чтобы максимально быстро провести работы по всем адресам. После завершения необходимых подготовительных мероприятий начнется монтаж новых павильонов, – отметили в управлении и добавили, что деньги на остановки выделили из городского бюджета.

Таких стильных остановок станет больше. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

На этом создание пространств для комфортного ожидания автобусов не закончится. До конца года 16 остановок сделают в рамках дорожного ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Еще 50 – установит компания «Цифровое Приморье» в рамках заключенного с администрацией соглашения. Итого – 80 новых павильонов.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Три важных вопроса рассмотрел градостроительный совет в мэрии Владивостока в первой половине августа. Заседание провел глава города Константин Шестаков.

Градостроительный совет начал свою работу в мае. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Свой проект спортивно-гостиничного комплекса в районе станции Спутник представила компания «Архитектурный фонд». По плану в будущем четырехэтажном здании будут гостиница и ряд спортивных залов, возле дороги – парковка на 70 мест, территорию вокруг приведут в порядок и озеленят, а рядом с водоемом обустроят набережную.

Профессиональному сообществу задумка пришлась по душе, но с некоторыми коррективами: к комплексу нужно продумать другую схему заездов и съездов, а еще подробно расписать, как же будет проходить благоустройство зеленого участка.

Комплекс «Спутник» появится в районе одноименной станции. Фото: Администрация Владивостока

Два следующих проекта вызвали у профессионалов вопросы, и они предложили архитекторам пересмотреть свои идеи. Например, административное здание в районе фуникулера смутило внешним видом, вдобавок – маленькое количество парковочных мест, увеличить которое здесь едва ли представится возможным. В итоге авторы должны подобрать другой участок для стройки.

Административное здание АО «Системный оператор Единой энергетической системы» хотели построить в районе фуникулера. Фото: Администрация Владивостока

Концепция жилого комплекса на Успенского смутила своими высотными зданиями – они могут плохо сказаться на общем виде микрорайона. Поэтому архитекторам предложили проработать другие варианты застройки.

Многоэтажные здания испортили бы внешний вид микрорайона. Фото: Администрация Владивостока

СОПКИ – ЛЮДЯМ

Сопки – визитная карточка Владивостока. И жители, и гости города с большим удовольствием поднимаются на них, ведь с вершин открываются самые красивые пейзажи. Но в последние десятилетия возвышенности постепенно отходят строительным компаниям, и в итоге там появляются высотные дома, которые не только не радуют глаз, но и в целом портят внешний облик дальневосточной столицы. И такая история едва не приключилась с сопкой Крестовой на Эгершельде.

Сопка Крестовая – популярное место на Эгершельде. Фото: Александр ХИТРОВ

Сначала в интернете появилась информация, что целую сопку выставили на продажу, правда, под парк. Но жители Приморья сразу засомневались – а что мешает потом поменять значение земель? Блогеры, активисты, СМИ взялись за тему, и вскоре на историю отреагировала администрация города.

Целую сопку выставили на продажу. Фото: Дом.рф

– На сегодняшний день мы обратились в адрес Дом.рф с предложением передать весь земельный участок – более пяти гектаров – в собственность муниципального образования город Владивосток, для того, чтобы мы смогли разместить там сквер, сделать видовую площадку. Ранее в правительстве края уже рассматривался вопрос этой территории, молодыми архитекторами предлагалось развитие сопки в рамках благоустройства пространства. Были даны определенные рекомендации, чтобы доработать проект, – отметил заместитель главы мэрии Алексей Ляйфер.

Теперь все затаили дыхание в ожидании и уверенности – город отстоит сопку и оставит ее людям.

С Крестовой открывается отличный вид. Фото: Александр ХИТРОВ

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