Мэрия Владивостока выступила против продажи Крестовой сопки

С Крестовой открывается вид на пять доминант Владивостока. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Мэрия Владивостока намерена забрать Крестовую сопку в административную собственность. С таким заявлением выступили представители городского управления в ответ на решение АО ДОМ.РФ продать местную достопримечательность.

Аукцион

Дело вот в чем: недавно появилась информация о том, что корпорация ДОМ.РФ собирается пустить с молотка сопку Крестовую. Известно, что вкусное предложение, а именно – участок в 5,22 гектара может попасть в руки бизнесменов в четвертом квартале 2022 года. Лакомый кусочек с шикарным видом и пустующей территорией по кадастру стоит смешных денег – всего 98 тысяч рублей, однако с какой ценой его собираются выставить на аукцион – пока неизвестно.

Далее – землю Крестовой разрешено использовать под скверы, бульвары и парки. Надолго ли она сохранит такой статус – прогнозировать сложно, учитывая, что не раз в городе менялись порядки застройки такого рода местности. Объект продаж уже агентируют, подготавливая нужные документы к торгам.

Критика

Когда в интернете появились недвусмысленные намеки на то, что вскоре достояние владивостокского ландшафта «благоустроят» – от общественности посыпались осуждающие жесты. В первых рядах с острой критикой застройки выступила депутата Надежда Телелюева.

– Крестовая сопка – это одно из любимых мест жителей Фрунзенского района. У нас и так немного эти мест и то, что эта сопка может уйти с молотка – это просто ужасно. <…> Градсовет Приморского края для реализации здесь видовой площадки рассматривает возможность использовать часть этой территории. Это поддержал губернатор Олег Кожемяко.

В мэрии слова депутата подтвердили. Площадь сопки и вправду хотят обратно вернуть в собственность Владивостокского ГО. Администрация направила соответствующий запрос в корпорацию, дескать, территорию будут благоустраивать. В основу будущей концепции лягут наработки студентов ДВФУ. Почему участком занялись только сейчас – ответили коротко:

– Раньше многие территории не находились в собственности ВГО, некоторые и сейчас находятся в федеральной или иной собственности.

Ответ

Местные СМИ утверждают, что АО ДОМ.РФ положительно отреагировало на запрос администрации Владивостока. На данный момент обсуждаются перспективы комплексного развития участка на улице Саратовская, 13. «КП – Владивосток» обратилась в ДОМ.РФ, чтобы узнать, каким образом состоится сотрудничество между ведомствами.

Напомним, градостроительный совет Приморья уже одобрил концепцию развития сопки Крестовая, разработанную студентами политеха ДВФУ. На территории собирались возвести видовые площадки, семейные зоны отдыха и кафе, малые архитектурные формы, скамейки, урны и светильники. В том числе на заседании градостроительного совета с концепцией ознакомился и приморский губернатор Олег Кожемяко.

К слову, с Крестовой открывается вид на пять доминант города – сопок Бурачка, Тигровая, Орлиная, Нагорный парк и Алексеевская. Также отсюда видны целых три залива: Уссурийский, Амурский, и бухта Золотой Рог. Для кораблей, которые заходят в местный порт с этого места начинается Владивосток.

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