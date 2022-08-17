Ведомство опубликовало список непригодных для купания пляжей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Управление Роспотребнадзора по Приморью организовало социально-гигиенический мониторинг качества морской воды и поверхностных водоемов с мая по октябрь на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели, а с июль по август прошли исследования по вирусологическим критериям. Результаты показали, в каких местах жителям и гостям края разрешено купаться.

Специалисты проверили официальные и любимые места отдыха людей. За период с мая по июль и истекший период августа 2022 года исследовано 308 проб воды, из них 84 не соответствуют по микробиологическим показателям, 32 – по санитарно-химическим.

Начало купального сезона во Владивостоке, в Находке и Партизанском муниципальном районе началось 1 июля и продлится до 15 сентября, на территории Лазовского района – с 1 июля по 30 сентября.

– Состав и свойства морской воды в месте водопользования должны соответствовать гигиеническим нормативам. При обнаружении превышения допустимого содержания одного или более из обязательных микробиологических показателей купание в зоне рекреации на данном участке моря запрещено, – рассказали эксперты.

По результатам мониторинга качества морской воды рекомендовано купаться и отдыхать в морских акваториях на территориях островов Попова (бухта Пограничная и Старка), Русский (бухта Аякс в районе пляжа, Воевода, Чернышева, мыс Ахлестышева, Вятлино, Парис) и Рейнеке.

Государственный лабораторный контроль с мая по истекший период августа показал, в каких местах качество морской воды не соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям:

– Артем – бухта Муравьиная (пляж б/о «Энергетик», б/о «Морской берег»);

– Владивосток – станции Садгород, Санаторная (пляж парка им. С. Лазо, пляж Ривьера), Седанка, Чайка, пляж по улице Татарская, бухта Лазурная, Щитовая, Кетовая, Спортивная Гавань;

– Хасанский муниципальный район – пляжи бухт Баклан, Бойсмана, Круглая, Нарва, Рисовая, Северная, Троица (б/о. «Океан»,).

Качество морской воды за истекший период 2022 год соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям:

– Владивостокский городской округ – пляж острова Русский, бухта Ахлестышева;

– Находкинский городской округ – бухта Рифовая пляж ИП Кухарев, Прогулочная пляж ИП Корец, Козино пляж ООО «Находкинский молодежный центр спортивной подготовки», Прибойная пляж ИП Кухарев, Стрельбише пляж ИП Тушкова, Попова пляж ИП Макишвили, Гайдамак пляж ИП Матвиенко;

– Партизанский муниципальный район – 11 километр трассы Находка –Врангель, пляж Песчаный ООО «Восток-Плюс», поселок Волчанец пляж базы отдыха «Анфас» ИП Зиминов, бухта Шепалово пляж базы отдыха «Золотой берег» ИП Немирович, бухта Лашкевича – 1 пляж ООО «Синий кит», бухта Триозерье пляж ИП Чеканов.

Управление Роспотребнадзора по Приморью напоминает, что при выборе мест отдыха надо уделять внимание не только оборудованию на пляже, а безопасности морской воды для купания.

Напомним, что в июле часть пляжей, где сейчас не рекомендуется купаться, были названы наиболее пригодными для отдыха.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.