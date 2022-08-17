Никто не ожидал его здесь увидеть: на одном из островов Приморья заметили «призрака»

«Призрачный» житель оказался очень упитанным. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Это животное жило больше 15 лет на острове Фуругельма, но до недавних пор так и не попадалось на глаза. И вот наконец-то впервые зверь, которого уже успели прозвать призраком, из-за того, что редко попадался на глаза, предстал перед фотоловушкой. Речь идет о диком кабане, следы которого впервые обнаружили в середине 2000-х.

Долгие годы единственными млекопитающими, обитающими на заповедном острове, были полевые мыши. Однако сотрудники заповедника поняли, что в заповеднике живет кто-то еще, по следам стало понятно, что это кабан. А чуть позже в лесу обнаружили гайно – логово этого животного, в котором на свет появились несколько поросят.

Предполагают, что беременная свинья прибыла сюда вплавь. Для этого ей пришлось преодолеть не менее 5,2 километра водного пути. Вот это физподготовка! Специалисты предполагают, что причиной этого стало преследование животного хищниками – случаи бегства копытных по воде описаны в литературе.

Самец кабана. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Остров пришелся животному по душе, ведь здесь очень много пищи для него. Однако, несмотря на почти райские условия, спустя некоторое время сотрудники заповедника перестали замечать следы поросят. Предположили, что на острове осталась только самка, а поросята погибли. При этом вживую копытное видели лишь единицы.

В 2021 году остров Фуругельма в составе Дальневосточного морского заповедника перешел под управление ФГБУ «Земля леопарда». Узнав об удивительной истории островной свиньи, научные сотрудники учреждения решили провести собственное «расследование» и установить несколько фотоловушек.

Вопреки ожиданиям, на снимках оказалась не самка, а вепрь с внушительными клыками. Камера запечатлела его дважды – днем и ночью – у полюбившейся ему сосны, которая используется им как щетка. На основе полученных данных учёные предположили, что этот кабан – сын свиньи-мореплавательницы, уже покинувшей этот свет. При этом вепрю должно быть уже не менее 15-ти лет, что говорит о том, что проживание на острове для него действительно крайне комфортно, ведь в обеспеченной неволе эти животные могут доживать и до 20 лет. Сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» продолжат наблюдение за ним.

Остров пришелся животному по душе. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

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