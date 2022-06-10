Это нужно видеть: фотоловушка «Земли леопарда» запечатлела восемь видов животных

С каждым годом сеть фотомониторинга увеличивается, благодаря чему фиксируются новые животные. Фото: принтскрин видео.

Сотрудники научного отдела «Земли леопарда» хорошо знают повадки животных, поэтому им не составило труда найти «место притяжения» обитателей заповедника. Фотоловушка, которую разместили на сопке, где открывается прекрасный обзор на край возвышенности, по совместительству оказалась еще и звериной тропой. Восемь видов зверей предстали перед камерой во всей красе, предлагаем взглянуть на это.

Дерзкий тигриный взгляд. Фото: принтскрин видео.

Первой в объектив попала самка амурского тигра. Она с интересом исследовала технику, понюхала и, кажется, даже облизнула. К счастью, фотоловушка не пострадала от любопытства хищницы и уже вскоре смогла запечатлеть следующего зверька - активную белку на крае обрыва.

Три медведя. Фото: принтскрин видео.

Затем на «место притяжения» гордо прошествовали три бурых медведя. Почти синхронно шагая вразвалочку, косолапые осмотрели округу с высоты и спокойно удалились по своим делам. Стоит отметить, что совсем недавно мать-медведица с тремя медвежатами наткнулись на одну из камер заповедника. Любопытная хищница уткнулась мордой в фотоловушку, техника сделала свою работу и медвежье «селфи» уже успели обсудить в социальных сетях.

Следующий фрагмент видео с обзорной площадки наконец показал главного героя национального парка - дальневосточного леопарда. Молодая самка Leo 183F спокойно прилегла на самом краю обрыва. Немного отдохнув, кошка огляделась и отправилась исследовать округу дальше.

Ночью на вершине показался самец кабарги. Несмотря на устрашающие клыки, копытное явно ощущало себя неуютно на поляне, где совсем недавно отметилось столько хищников. Поэтому животное решило не задерживаться перед камерой слишком долго. Не обошли стороной излюбленное всеми местечко и пернатые. По очереди перед фотоловушкой показались сойка и черный дятел (Желна).

Олень на фоне позеленевшей сопки. Фото: принтскрин видео.

Завершило «показ зверей» появление перед камерой прекрасного пятнистого оленя. Фоном для его выхода стали уже позеленевшие сопки, что добавило красоты в этот кадр. Грациозное животное оглядело окрестности сверху, после чего поспешило покинуть кадр.

Стоит отметить, что фотоловушки – основной инструмент в деле изучения обитателей «Земли леопарда». Снимки редких пятнистых кошек специалисты отдела науки получают благодаря крупнейшей в России сети фотомониторинга. За жизнью животных следят около 450 автоматических камер, установленных здесь при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды». Техника реагирует на движение и срабатывают во время прохода зверя перед объективом.

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