Сумасшедшие деньги канули в Лету. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лесозаводск - небольшой приграничный городишка в Приморском крае. Здесь живет меньше 35 тысяч человек. В такие городки ради красивой жизни не приезжают. Да и новостей в них – особенно громких, красивых, удивительных – обычно не бывает. Тишь, тоска и однообразие. Но пару дней назад здесь произошло ограбление, достойное режиссеров предательски сбежавшего из России Netflix.

Ночью неизвестные (сколько их было, пока не ясно) и уверенные в себе воры решили сыграть по-крупному и обнесли местное отделение Азиатско-Тихоокеанского Банка, расположенное в жилой многоэтажке. И сделали это стильно, с выдумкой, обойдясь без чулок на головах, пистолетов и «а ну-ка деньги на стол!»

Офис перевернули верх дном. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Преступники втихаря проникли в подвал дома (то ли просто взломали замок, то ли подвал этот вообще – проходной двор. Следствие выясняет), вычислили точное место, над которым располагается касса с сейфом, и продолбили в бетонном полотке (а для банка – полу) дыру. Как от грохота, который должен стоять при таких «работах», не проснулись люди, остается загадкой. Ночь же! Невозмутимые все-такие люди – дальневосточники. Никакая сигнализация тоже не сработала. Или ее не было в принципе, и тогда вопросы к банковскому руководству, или она «научена» реагировать на открывающиеся невовремя двери и разбитые окна, а пол был «беззащитен», потому что кому ж в голову придет грабить банк через пол.

Осталась просто дыра. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Следует отметить, что швы отверстий в полу относительно ровные, а с деревянным настилом, уложенным поверх бетонных плит и вовсе поработали ножовкой. Старательно и неторопливо. Есть предположение, что «путь к богатству» изобретательные воры прокладывали не один день. Скорее всего, работа велась тщательно и постепенно, как в знаменитом «Побеге из Шоушенка».

Так или иначе, «художники» воровского дела, проникнув в банк, взорвали, - судя по разрушениям внутри, с помощью чего-то сейф (опять же, где сигнализация, охрана, в конце концов, просто люди, которые могли что то услышать и вызвать полицию) и вынесли тем же путем 12 миллионов рублей.

В пресс-службе приморского УМВД деталями происшествия делиться пока не стремятся – был ли у банды подельник из банка (что весьма вероятно, - кто-то мог подробно описать систему охраны, возможный путь проникновения, размер «добычи»). Отреагировал ли все таки кто-то на грохот еще ночью, или утром увидели «картину маслом», когда пришли на работу. Известно только наверняка, что с миллионами банде удалось успешно скрыться:

Швы отверстий в полу относительно ровные. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также личности причастных к нему граждан. Назначено проведение ряда исследований, - сухо прокомментировала начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Как говорится, следим за новыми поворотами удивительного сюжета…

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