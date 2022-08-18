Лобби-бар Vladivostok Grand Hotel and SPA. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

В Приморье подходит к концу (точнее, к началу новой истории) многострадальная судьба недостроя на Корабельной Набережной. Экс-отель американской Hyatt откроется в тестовом режиме для гостей ВЭФ к 8 сентября под новым названием. Некоторые клиенты, подтвердили представители оператора Vladivostok Grand Hotel and SPA, смогут заехать раньше. Выяснилось, как внушительный пятизвездочный долгострой выглядит сейчас и что ждет его высокопоставленных гостей. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» сделал несколько кадров.

Витражи, лобби-бар, Стэн Ли

Журналисты в фойе. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Журналистов пригласили в фойе красавца. Корреспондента встретило убранство в стиле минимализма, приглушенный свет, «золотая» цветовая композиция. Большая часть стен из гранита и керамогранита. Словом, сделано добротно.

К слову, в Приморье снова нужно носить маски. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Декор бара прост, но привлекателен. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Внутри все еще ведут отделочные работы, но самое главное уже позади. Пол устелен мягким ковром, коридоры готовы к приему гостей. Проходим в лобби-бар, где накануне, 16 августа, уже побывал губернатор Олег Кожемяко. Встречают вежливые бармены. В одном углу – голубоватые витражи, в другом – сокрытое тенью фортепиано, видимо, для сольников приглашенных артистов. Изюминка пространства – в сдержанности, однако книжная полка вобрала в себя самые смелые и разнообразные произведения. Здесь даже историю комиксов найти можно.

Книжное разнообразие в стенах отеля повсюду. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Сотрудницы Grand and SPA. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

В пресс-подходе удалось поглазеть на 16-й этаж отеля. Виду, конечно, обзавидуешься: тут тебе и бухта Золотой Рог, и город будто на ладони. Уютное пространство на примерно 10-15 человек для деловых встреч обустроили возле «сборного полотна» петербургских художников. По секрету нам рассказали, что отель уже получил больше 30 заявок на фотосессию на фоне «фрески».

Полотно в представительской гостиной – подано уже больше 30 заявок на фотосет. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

5 звезд и кровати King Size

В разгар туристического сезона (тем более, перед ВЭФ-2022) цены на номера, мягко говоря, «кусаются». Номер в категории «супериор» стартует в цене от 31 875 рублей (два человека, одна большая кровать или два спальных места). Делюкс- и «джуниор сьют»-номера открывают доступ в представительскую гостиницу на 16 этаже. Ценник варьируется от 40 тысяч рублей и доходит до 87 тысяч. Выше – только президентский люкс.

Сервировка в представительской гостиной на 16 этаже. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Нам удалось поглазеть на «Джуниор сьют». Минималистичный номер встречает зеркалом в полный рост; а слева – от входа комната, туалет и ванная (раздельно). Сам сьют поделен на гостиную и спальную комнату, еще дальше – весьма внушительная в размерах гардеробная. Сервис вопросов не вызывает. Уйдешь, оставив бардак, придешь в порядок. Все как дома, только без скандалов.

Джуниор-сьют. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Да и самому можно «управлять комнатой». В отеле предусмотрена система «умного дома». Умеет шторки закрывать автоматически, регулировать температуру и так далее.

Спальное место сьюта. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Ванная комната. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Трутнев одобрил

Как уже отмечала «Комсомольская правда – Владивосток» в отдельном материале, проинспектировать долгострой приехал полномочный представитель Юрий Трутнев. Работой он остался удовлетворен, хоть отель и показали чиновнику «в темпе». Как-никак у Юрия Петровича полно других дел.

Юрий Трутнев – уже в кампусе ДВФУ. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

– Казалось, что это никогда не доделают. Я помню количество проблем, которые мне называли. «Неправильно построен, несогласованные сети, испорченная мебель» – рассказывали о разном.

Напомним, Vladivostok Grand Hotel and SPA откроется в тестовом режиме на время ВЭФ-2022. Готовы 74 номера из 221, которые сейчас уже выкуплены. Параллельно продолжится работа по внутренней и внешней отделке, но гостей отель уже готов принимать. Локальные работы не доставят клиентам неудобств. Оператором является «Отель Менеджмент», партнер управляющей компании АО МГК «Золотой Рог». Последняя организация взяла здание на Корабельной Набережной под опеку в 2021 году. Ранее, в 2019 году, экс-Hyatt приобрели структуры олигарха Олега Дерипаски.

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