Выставка «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ-2022: когда откроется, кто участвует, новые павильоны

Павильон Амурской области. Фото: КП – Владивосток

Строительство на набережной ДВФУ (остров Русский, бухта Аякс) в самом разгаре, ибо всего через месяц состоится долгожданное открытие седьмой выставки «Улица Дальнего Востока», на которой представят свои павильоны все 11 дальневосточных регионов.

О ВЫСТАВКЕ

На «Улице Дальнего Востока» идёт подготовка к Восточному экономическому форуму. Некоторые павильоны отстроили с нуля, но большинство претерпели лишь небольшие изменения. С целью экономии бюджетных средств и в связи с сезонным фактором павильоны были законсервированы в сентябре 2021 года по завершении VI Восточного экономического форума. В этом году внешнее и внутреннее наполнение выставки заметно изменилось. Главная тема этого года – гармоничное сосуществование человека, технологий и природы.

Демонстрация достижений, уникальности культуры, обычаев, кухни Дальнего Востока, презентация экономического потенциала регионов, а также укрепление экономических и гуманитарных связей со странами-партнерами – главные задачи новой выставки.

Торжественное открытие состоится на набережной бухты Аякс 5 сентября. В дни проведения VII ВЭФ и II Международного форума по сохранению тигра. C 9 по 11 сентября павильоны «Улицы Дальнего Востока» откроют для всех жителей и гостей Приморья. В будущем выставку и вовсе планируют сделать постоянной.

ПАВИЛЬОНЫ

В 2022 году внешнее и внутреннее наполнение улицы заметно изменилось. В экспозицию добавили интерактивные технологии и ночную иллюминацию. Впервые в этот раз представят два новых павильона.

Павильон АО «Корпорация Туризм.РФ» продемонстрирует основные направления деятельности предприятия с особым акцентом на проекты Дальнего Востока.

Мультимедийный павильон «Дом тигра» посвятят II Международному форуму по сохранению тигра. Он представит достижения России в вопросах сохранения краснокнижного хищника. Экспозиция павильона позволит всем желающим познакомиться с миром животного, узнать исторические факты о жизни краснокнижных животных в период до XX века и какие меры предпринимали для сохранения вида в России. Гости выставки смогут полюбоваться редкими кадрами с мест обитания тигров, а главное – поймут, что сохранение популяции тигра на Земле – важная задача, которая остро стоит перед человечеством.

Только представьте, на Дальнем Востоке России в настоящее время обитает 95% всей популяции амурского тигра. Именно поэтому Российская Федерация несет основную ответственность за сохранение полосатой кошки.

Камчатский край

Камчатский павильон. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

Павильон Камчатки уже окружили защитным баннером. Скоро там разместят информацию о турпродуктах, точках притяжения края и контакты. Сейчас уже виднеется второй этаж, где появится зона делового общения.

Республика Бурятия

Якутия. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

Локация осталась без изменений, разве что поправили упавшую букву «я» в слове «Бурятия».

В 2021 году Республика Бурятия на территории экспозиции «Байкал – Бурятия. Традиции с Будущим» разместила модели вертолетов Улан-Удэнского авиационного завода: VRT500 и Ми-171А2. Также в павильоне проходила выставка и продажа изделии из бурятского нефрита, прием врача-тибетолога и чайные церемонии, мастер-классы по бурятскому народному танцу Ехор. Вся программа повторится и в этом году.

Хабаровский край

На месте предыдущей конструкции отстроили новую площадку. В павильоне региона появилась экспозиция «Технологическое лидерство» – она познакомит гостей с промышленным потенциалом и перспективами развития региона. Боевой истребитель сборки авиапредприятия из Комсомольска-на-Амуре станет главным образом в обновленном оформлении. Также в павильоне установили зону для игры в хоккей с мячом с помощью технологии AR и эко-парк «Технопарк».

Напомним, павильон Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока» дважды признавали лучшим среди аналогичных экспозиций других регионов. В 2017 году его создали в природной стилистике, а в прошлом – в виде микросхемы, что подчеркивало активное использование высоких технологий в развивающихся на нашей территории производств.

Авиационные мотивы в оформлении павильона на ВЭФ Хабаровский край использовал в 2018 году. Тогда выставочное помещение выполнили в образе взлетающего самолёта.

Приморский край

В этом году павильон региона оставили без существенных изменений. Экспозиция состоит из двух основных объектов: прошлогоднего павильона «Лотос» и нового – «Сихотэ-Алинь». В первом разместили экспозицию об основных этапах развития Приморского края, а второю разделили на секции, символизирующие наивысшие вершины горного хребта. Здесь продемонстрируют экономический и социальный потенциал Приморского края, природные богатства и достижения промышленности. Также на площадке откроют фотовыставку и экобар.

Павильон Приморского края. Фото: КП – Владивосток

Амурская область

Трехэтажный деревянный павильон с отсылками о древнерусских традициях. На первом этаже амурского терема разместятся планы трех городов – Благовещенска, Тынды и Свободного. Посетителям покажут уникальные амурские объекты: мост через Амур, трансграничную канатную дорогу, проект «Золотую милю», индустриально-логический кластер на БАМе, метанольный завод и многое другое.

На втором этаже вы погрузитесь в космическое пространство и сможете увидеть самые красивые туристические места Приамурья. Третий этаж отдадут под зону переговоров, где будут заключаться многомиллионные договоры.

Так как текущий год объявлен Годом культурного наследия народов России, в павильоне представят видеосюжеты, посвященные ее коренным народам и традициям.

Забайкальский край

Забайкальский край. Фото: КП – Владивосток

В 2021 году регион рассказал о своем потенциале в экспозиции «Забайкалье – стремление вверх». Для гостей подготовили инвестиционные проекты, мини-музей, выставка картин забаи кальских мастеров и другое. В этом году площадку Забайкальского края кардинальные изменения не ждут.

Сахалинская область

Внешний вид павильона не изменился. Особое внимание регион уделил инвестиционным и экологическим проектам, нефтегазовой отрасли. В павильоне разместили четыре фотозоны, Healthy bar и сцену для выступлений сахалинских артистов.

Сахалинский павильон. Фото: КП – Владивосток

Еврейская автономная область

ЕАО представит экспозицию «Радужный мост», на которой регион продемонстрирует свои инвестиционные проекты, туристический потенциал и блюда региональной кухни.

Чукотский автономный округ

Откроет павильон под названием «Чукотка – граница между человеком и Арктикой». Гостям и участникам ВЭФ расскажут о туризме и промышленности региона, а также проведут иммерсивную экскурсию в декорированной под корабль машине и откроют интерактивную дверь в Чукотку.

Республики Саха (Якутия)

Большой павильон останется с прошлого года, а маленький, который был рядом – снесли.

Якутский павильон. Фото: КП – Владивосток

Внутри расположилась зона компаний-партнеров субъекта, площадка для питч-сессий, и, конечно, зона с приоритетными проектами социально-экономического развития республики. На сцене пройдут концерты и демонстрация якутских фильмов.

Якутский павильон. Фото: КП – Владивосток

Магаданская область

Форма павильона также сохранилась в виде трех золотых «слитков». Также на площадке региона установили скульптуру «Время». Это копия мамонта, который стоит на берегу в бухте Нагаева. Только во Владивостоке будет трехметровый экземпляр.

Гостям покажут макеты четырех проектов, которые сегодня реализуются в области: морской фасад Магадана, аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий аэропорта Магадан, оздоровительный центр «Талая» и тепличный комплекс на 1,5 гектара в поселке Талая, проект комплексной застройки «Гороховое поле».

Магадан. Фото: КП – Владивосток

Вместо прошлогоднего «Дома на гектаре» появился павильон Дальнего Востока.

– В этом году выставка «Улица Дальнего Востока» вновь откроется для участников форума, жителей Владивостока, гостей Приморского края и Дальневосточного федерального округа. Мы с радостью делаем ее общедоступной – каждый сможет лично оценить достижения восточных регионов России и Дальнего Востока в целом, ознакомиться с многообразием укладов жизни народов Дальнего Востока, региональными особенностями края, увидеть, что предпринимается в России для сохранения редких видов животных – таких, как тигры. Уверен, что большая просветительская работа принесет свои плоды, и мы будем лучше знать, чем живет и дышит уникальный и неповторимый Дальний Восток, – отметил директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

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