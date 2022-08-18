Медуза ушастая аурелия. Фото: Антон Новгородов.

Иногда теплая вода таит в себе опасность, и речь сейчас не только об акулах. Ежегодно с морского дня поднимаются медузы, которые мешают отдыхающим. По словам пресс-секретаря тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Константина Осипова, этих существ можно встретить в слабо проточных бухтах и в зарослях трав на небольшой глубине. «Комсомольская правда – Владивосток» расскажет о том, где они обитают, какие из них представляют угрозу и как быть, если медуза вас все-таки ужалила.

МЕДУЗЫ ПРИМОРЬЯ

Медуза-крестовик

Это самый частый гость Приморья и наиболее опасный. Маленькая медуза, диаметр которой не превышает и трех сантиметров. Узнать ее можно по крестообразному рисунку внутри тела.

Присутствие ядовитых медуз наблюдалось у Мыса Кунгасный, на побережье станции Весенняя и Садгород, в бухтах Патрокл, Улисс, Федорова, на набережной Спортивной Гавани, в зонах Шаморы, Санаторной, Седанки, Чайка, Тавайза, мыса Песчаного.

После ее ужаливания плохое самочувствие может продлиться от 1 до 5 дней. Встретить медузу-крестовика в Амурском заливе можно в июле, августе и сентябре.

Ропилема

Разновидность медузы, достигающая 1-1,5 метра вместе с щупальцами, не опасна. Человек после встречи с ней может получить лишь небольшое покраснение, которое через несколько минут пройдет.

Они приходят к берегам Владивостока, когда вода достаточно теплая. Появляются в основном на мелководье – вдоль Амурского залива, от Угольной до Седанки, а также с противоположной стороны, в районе Тавричанки.

Ее отлавливают для продажи в Китай, где она считается деликатесом. Встретить ропилему можно в августе и сентябре.

Волосистая цианея

Может достигать 50 сантиметров в диаметре, а ее щупальца до 20 метров. Встречаются желтого, алого, пурпурного, красного и голубого цветов. Медуза представляет опасность для ныряльщиков – с глубины ее сложно заметить, а попасться в ее щупальца очень просто. Цианеи обычно появляются к середине мая, встретить их в воде можно до конца сентября.

В 2022 году их заметили в бухте Федорова, недалеко от яхт-клуба «Семь футов» и в бухте Парис на острове Русском.

Ушастая аурелия

В диаметре достигает до 40 сантиметров. Бывает розоватого или слегка фиолетового цвета. Она безвредна для человека, так как использует яд только во время охоты, питается планктонами. Встречается у побережий почти всех морей мира, кроме полярных районов.

Как определить, что вас ужалила медуза

– резкая боль в месте укуса;

– появление сыпи;

– резкое падение тонуса мышц и дыхательной мускулатуры;

– боль в конечностях и в областях поясницы;

– сухой непрекращающийся кашель;

– сильная жажда;

– тошнота, рвота, расстройство желудка.

Что делать, если вас ужалила медуза

– необходимо вывести пострадавшего из моря;

– промыть пораженные участки кожи водой, смазать успокаивающим кремом и убрать с них остатки щупалец (голыми руками к ране не прикасаться, можно воспользоваться ватными дисками или салфеткой);

– обильное питье;

– после первой помощи, следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

Отметим, что в Приморском крае не было зафиксировано ни одного смертельного случая от ожога медуз. Однако при повторном ужаливании, особенно у людей из «группы риска», может случиться анафилактический шок.

Постарайтесь избежать встречи с беспозвоночными, придерживаясь всего двух правил: купаться в открытых бухтах и не заплывать в заросли водорослей.

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