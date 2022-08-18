Медуза ушастая аурелия. Фото: Антон Новгородов.
Иногда теплая вода таит в себе опасность, и речь сейчас не только об акулах. Ежегодно с морского дня поднимаются медузы, которые мешают отдыхающим. По словам пресс-секретаря тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Константина Осипова, этих существ можно встретить в слабо проточных бухтах и в зарослях трав на небольшой глубине. «Комсомольская правда – Владивосток» расскажет о том, где они обитают, какие из них представляют угрозу и как быть, если медуза вас все-таки ужалила.
Медуза-крестовик
Это самый частый гость Приморья и наиболее опасный. Маленькая медуза, диаметр которой не превышает и трех сантиметров. Узнать ее можно по крестообразному рисунку внутри тела.
Присутствие ядовитых медуз наблюдалось у Мыса Кунгасный, на побережье станции Весенняя и Садгород, в бухтах Патрокл, Улисс, Федорова, на набережной Спортивной Гавани, в зонах Шаморы, Санаторной, Седанки, Чайка, Тавайза, мыса Песчаного.
После ее ужаливания плохое самочувствие может продлиться от 1 до 5 дней. Встретить медузу-крестовика в Амурском заливе можно в июле, августе и сентябре.
Ропилема
Разновидность медузы, достигающая 1-1,5 метра вместе с щупальцами, не опасна. Человек после встречи с ней может получить лишь небольшое покраснение, которое через несколько минут пройдет.
Они приходят к берегам Владивостока, когда вода достаточно теплая. Появляются в основном на мелководье – вдоль Амурского залива, от Угольной до Седанки, а также с противоположной стороны, в районе Тавричанки.
Ее отлавливают для продажи в Китай, где она считается деликатесом. Встретить ропилему можно в августе и сентябре.
Волосистая цианея
Может достигать 50 сантиметров в диаметре, а ее щупальца до 20 метров. Встречаются желтого, алого, пурпурного, красного и голубого цветов. Медуза представляет опасность для ныряльщиков – с глубины ее сложно заметить, а попасться в ее щупальца очень просто. Цианеи обычно появляются к середине мая, встретить их в воде можно до конца сентября.
В 2022 году их заметили в бухте Федорова, недалеко от яхт-клуба «Семь футов» и в бухте Парис на острове Русском.
Ушастая аурелия
В диаметре достигает до 40 сантиметров. Бывает розоватого или слегка фиолетового цвета. Она безвредна для человека, так как использует яд только во время охоты, питается планктонами. Встречается у побережий почти всех морей мира, кроме полярных районов.
– резкая боль в месте укуса;
– появление сыпи;
– резкое падение тонуса мышц и дыхательной мускулатуры;
– боль в конечностях и в областях поясницы;
– сухой непрекращающийся кашель;
– сильная жажда;
– тошнота, рвота, расстройство желудка.
– необходимо вывести пострадавшего из моря;
– промыть пораженные участки кожи водой, смазать успокаивающим кремом и убрать с них остатки щупалец (голыми руками к ране не прикасаться, можно воспользоваться ватными дисками или салфеткой);
– обильное питье;
– после первой помощи, следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение.
Отметим, что в Приморском крае не было зафиксировано ни одного смертельного случая от ожога медуз. Однако при повторном ужаливании, особенно у людей из «группы риска», может случиться анафилактический шок.
Постарайтесь избежать встречи с беспозвоночными, придерживаясь всего двух правил: купаться в открытых бухтах и не заплывать в заросли водорослей.
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