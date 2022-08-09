В морях Приморья встречается не меньше 12 видов акул. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Акулы – древнейшие хищники Земли, которые освоили прибрежные мелководья и большие глубины мирового океана. На сегодняшний день ученые насчитывают 20 семейств и около 350 видов этих морских хищников. «Комсомольская правда – Владивосток» расскажет, какие акулы обитают в морях Приморья и как себя вести при встрече с ними.

ПРИМОРСКИЕ МОРСКИЕ ХИЩНИЦЫ

Японская бородатая акула

Достигает длины одного метра. Обитает на мелководье, вблизи берегов, у скал, в зарослях водорослей малозаметна из-за своей пестрой окраски. Ведет пассивный образ жизни. Питается донными (обитающие на дне или близко ко дну водоема – прим. ред.) беспозвоночными.

В водах Приморья встречается редко, в теплые годы иногда заходит в залив Петра Великого из южных районов Японского моря. Для человека не опасна.

Гигантская (слоновая) акула

Рыба очень крупных размеров – 12 метров, по длине уступает только китовой акуле. Окраска серовато-коричневая. Ведет малоподвижный образ жизни. Этот вид собирается в небольшие стаи в местах скопления планктона и плавает с открытым ртом у поверхности моря. Обычно в поверхностных водах ее можно увидеть весной и летом, в период массового развития планктона.

У берегов Приморья гигантская акула встречается очень редко, заходит эпизодически в весенне-летний период. Безобидна для человека.

Серая индийская (азиатская) акула

Некрупная акула с серо-бурой окраской, в длину достигает 1,7 метра. Населяет прибрежные районы. Переносит значительные колебания солености, часто заходит в устья крупных рек и другие пресные водоемы. Плавает медленно. Всеядна, в качестве пищи предпочитает прибрежных рыб, в том числе пресноводных, крабов и других животных.

Теплолюбивая, периодически заходит в воды Приморья в летнее время. Для человека не опасна.

Острозубая кунья (полосатая тройнозубая) акула

Донная мелкая акула серой окраски, максимальные размеры не превышают 75 сантиметров. Обитает вблизи берегов в бухтах и заливах, среди зарослей растений на глубинах меньше 50-100 метров. Питается крабами и другими крупными ракообразными, осьминогами, мелкой рыбой.

Морской теплолюбивый вид. Изредка встречается в заливе Петра Великого, куда мигрирует из южной части Японского моря. Опасности для людей не представляет.

Азиатская акула

Донная мелкая акула. Общий цвет тела серый, у самок на спине и боках хорошо заметны мелкие белые пятнышки, брюшная сторона светлая. В длину достигает 150 сантиметров. Обитает вблизи берегов, в мелководных бухтах и заливах. Всеядна, питается мелкой рыбой, моллюсками, крабами.

Морской теплолюбивый вид. У берегов Приморья встречается редко, в теплые годы. Опасности для человека не представляет.

Колючая акула

Общая окраска серая, бока немного светлей, спинные плавники с острой колючкой (отсюда и название), достигает длины до 2 метров. Ведет стайный образ жизни. Держится в бухтах, заливах и вблизи берегов. Летом встречается на меньших глубинах 5-70 метров, зимой в зоне глубин до 190 метров. Питается мелкими рыбами, а также моллюсками и ракообразными.

В водах Приморья колючая акула распространена повсеместно. Обычный вид во всех морях Дальнего Востока. Для людей не опасна.

Японский морской ангел

Донная мелководная рыба серо-синего оттенка, достигающая длины до двух метров. Тело уплощенное, образует вместе с головой и грудными плавниками широкий диск.

Обитает вблизи берегов на песчаных отмелях, где обычно лежит, зарывшись в песок. Питается крабами, мелкой рыбой.

К берегам Приморья мигрирует из вод Кореи в годы потепления. Для человека не опасна.

Тихоокеанская лососевая акула

Окраска темная, брюхо светлое с темными пятнами. Достигает длины до 3,6 метра. Обитает в открытых и прибрежных водах. Часто плавает у поверхности, иногда выставляет над водой спинной и хвостовой плавники, может прыгать над поверхностью моря. В основном питается промысловыми видами рыб: сельдью, лососем, минтаем, треской, пеленгасами, а также головоногими моллюсками.

У берегов Приморья встречается повсеместно, чаще в северных районах. Считается опасной для человека, но документального подтверждения нападений на людей нет.

Недавно ученые Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО) зафиксировали, как акула примерно в 40 метрах от берега выпрыгивала из воды с широко разведенными плавниками, что напоминало поведение дельфина. Скорей всего, лососевая акула охотилась на пиленгаса.

Короткоперая серая акула (веретено)

Акула серой однообразной окраски, размером достигающая 3 метров. Обитает на поверхности в открытых водах морей и вблизи берегов. Наряду с живой добычей (прибрежными рыбами, головоногими моллюсками) пожирает любые отбросы.

В воды Приморья заходит в летнее время. Может быть опасной для купальщиков.

Получила свое второе наименование «акула-веретено» за оригинальный способ охоты. Приближаясь к большой стае рыб, хищница начинает быстро вращаться вокруг своей оси, одновременно продолжая плыть вверх сквозь скопление оглушенных и теряющих ориентацию жертв.

Достигая поверхности, акула-веретено выпрыгивает из воды, при этом иногда не прекращая вращаться.

Акула-молот

Имеет характерную форму головы в виде молота. Темного коричнево-серого цвета, бока светлее.

Активный пловец, достигает до 4 метров длиной. Встречается в открытом море и вблизи берегов. Питается различными донными животными – крабами, креветками, моллюсками и рыбами.

У берегов Приморья встречается в летний период, мигрируя из южных районов Японского моря. В теплые годы доходит до залива Петра Великого и до Татарского пролива. В последнее время отмечено несколько случаев нахождения молотоголовой акулы в заливе Посьета.

Может представлять серьезную опасность для пловцов, так как известны достоверные факты нападения крупных акул-молотов на людей.

Серо-голубая акула (акула-мако)

Достигает длины от 3 до 4 метров, самая скоростная из всех акул. Обитает в поверхностных водах открытого океана, иногда встречается и вблизи берегов. Активный хищник, питается стайными рыбами.

У берегов Приморья встречается в заливе Петра Великого и в более северных районах.

Множество свидетельств и зарегистрированных фактов подтверждают ее чрезвычайную опасность для человека в море и неподалеку от берега.

Белая акула (акула-людоед)

Окраска спины и боков серо-синяя, темно-серая или почти черная, брюхо грязно-белого цвета. Встречается от поверхности до глубины 250 метров в открытом океане и вблизи берегов.

Размер типичной взрослой особи белой акулы – 5-7 метров. Опасный хищник, нападает на многих рыб, а также на акул, мелких дельфинов, черепах, морских птиц и нередко на купающихся людей. Скоплений не образует, ведет одиночный образ жизни.

У берегов Приморья встречается эпизодически, мигрируя в теплые годы из южной части Японского моря.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ВСТРЕЧИ С АКУЛОЙ

Акулы никогда не нападают без причины. Они близоруки и могут принять барахтающегося человека за рыбу. Также могут атаковать в целях защиты, если вы сами провоцируете хищницу.

Нападения акулы можно избежать, если соблюдать некоторые правила:

– плавайте в группе;

– не уходите слишком далеко от берега;

– избегайте морские процедуры в темное время суток;

– не входите в воду при кровотечении;

– не надевайте блестящие украшения;

– не заходите в места, содержащие сточные воды;

– избегайте неравномерного загара и яркой одежды;

– завидев торчащий плавник, следует незамедлительно выбираться из воды;

– будьте осторожны возле песчаных отмелей или крутых отвалов.

Поведение акул непредсказуемо. В некоторых случаях удавалось их отпугнуть резким выдыханием пузырей, фотовспышкой, криками и размахиванием рук, ударами ножом или кулаком по голове.

Пробуйте все, даже самые нелепые способы для отпугивания акулы, если нет другого выхода.

– В целом стоит понимать, что поведение акул, а также морских млекопитающих – дельфинов, косаток, белух – непредсказуемо и ни в коем случае не следует вступать с ними в контакт в естественной среде, – рассказали специалисты Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО АКУЛА СОБИРАЕТСЯ НАПАСТЬ

По словам экспертов ТИНРО, сытая акула с медленным обменом веществ может не питаться долгое время. Но как же понять, что она хочет напасть? По словам экспертов, зачастую хищница начинает кружиться вокруг жертвы, но не редки случаи, когда они атакуют внезапно из глубины.

– Шансы одолеть акулу в рукопашном бою у человека минимальны. Но при этом стиль охоты многих взрослых особей, которые не любят в отличие от молодых гоняться за добычей, нацелен именно на быстрое нанесение наиболее опасных травм и доедание уже обессилевшей жертвы. Поэтому тактика «притвориться мертвым» не работает. Напротив, далеко не всегда хищница готова вести длительную, изнурительную борьбу.

КАК СПАСТИ СЕБЯ

Главный совет – сохраняйте спокойствие. Акулы чувствуют психологическое состояние своей жертвы – малейшие признаки страха подстегивают их на активные действия. Поддавшись панике, вы можете остаться инвалидом как минимум. Попытайтесь разозлиться, морские хищницы довольно трусливы, поэтому увидев достойного соперника, она может отступить.

Не делайте резких движений до физического контакта с хищницей.

Не выпускайте акулу из вида. По возможности прижмитесь спиной к подводному камню или скале, сгруппируйтесь, не оставляя без внимания свои конечности.

Когда она решилась на атаку – начинайте наносит ей удары и активно обороняться. Уязвимые места у акул – глаза, ноздри и жаберные щели. Но голыми руками отбиваться не стоит.

Если акула все-таки укусила вас и оставила в покое, скорее выбирайтесь в безопасное место или зовите на помощь. Акула вскоре может повторить атаку.

– При любой возможности следует взобраться на укрытие или выбраться на берег. Но стоит также помнить, что акула – быстрый хищник. Проведенные исследования показывают, что обычно на охоте они передвигаются со скоростью 30-40 километров в час, но на рывке достигает 60-80 километров в час, – поделились специалисты ТИНРО.

СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ?

В Приморье за последние десятилетия было только два задокументированных и подтвержденных случая нападения акулы на человека. Если говорить о мировой статистике, то по данным ISAF (Международной федерации парусного спорта) за 2017 год по всему миру было зафиксировано 155 акульих атак и эта цифра похожа от года к году.

В июле 2022 года многие приморцы стали говорить о «нашествии» акул. В акватории острова Русский специалисты ТИНРО смогли запечатлеть на камеру тихоокеанскую сельдевую акулу. Из-за подобных ситуаций администрация Владивостока опубликовала список пляжей, разрешенных для купания, и порекомендовали «правообладателям земельных участков принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья, эвакуации из воды отдыхающего населения».

Встречи с морскими хищница во Владивостоке происходили и в воде. Так, приморский фридайвер на глубине 20 метров увидел акулу, которая кружила около него 2-3 минуты. А иногда рыбы попадаются в сети.

Специалисты национального научного центра морской биологии ДВО РАН не подтвердили, что в Приморье участились случаи встречи с акулами, рассказали сотрудники Приморского океанариума, который входит в состав научного центра.

– В начале июля жителей края взбудоражила новость о том, что в акватории Приморья была замечена крупная акула. Нужно ли срочно принимать меры от нашествия морских убийц? Короткий ответ – нет. Выявить закономерность или тенденцию в поведении хищников нельзя без достаточных научных наблюдений. Говорить о «участившихся случаях встречи» ни в коем случае нельзя – точных статистических данных по этому вопросу нет.

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