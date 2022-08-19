За первое полугодие приставы начали больше 917 тысяч исполнительных производств. Фото: УФССП России по Приморскому краю

Первая половина 2022 года пройдена, пора подводить промежуточные итоги. Недавно приморское управление Федеральной службы судебных приставов РФ рассказало, что сделано за первые шесть месяцев. Сотрудники ведомства следят за порядком работы судов и исполнением актов других органов. Также они являются посредниками между жителями края и различными организациями. О результатах деятельности УФССП и планах на второе полугодие рассказала главный судебный пристав Приморья Элеонора Протопопова, dv.kp.ru делится с читателями итогами.

Как отметила глава приморского управления, принятые действие позволили добиться положительных результатов по основным направлениям работы.

Так, количество исполнительных производств за первое полугодие составило 917 522. За указанный период приставы взыскали 4 миллиарда 936 миллионов рублей, из этой суммы 1 миллиард 471 миллион направлены в бюджеты разных уровней.

АЛИМЕНТЫ

Особое внимание специалисты ведомства уделяют социально значимым категориям людей. В пользу детей взыскали 287 миллионов «алиментных» рублей, кстати говоря, это на 45 миллионов рублей больше, чем за такой же период прошлого года. Добавим, что удалось восстановить права ребят в 86,13% от общего числа исполнительных производств.

ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ

Больше 88 тысяч постановлений выписали приморцам-должникам – им запрещено покидать Россию. Желающие попасть за границу сразу же выплатили долги, в общей сложности сумма составила почти 240 миллионов рублей. А с 394 человек, которым ограничили пользование специальным правом, взыскали 65 миллионов рублей.

ДЕЛО ЗАВЕДЕНО

– Граждане, которые уклоняются от погашения задолженностей по различным категориям исполнительных производств, привлекаются к административной ответственности и уголовной ответственности по определенным категориям исполнительных производств, – подчеркнула Элеонора Протопопова.

Главный судебный пристав Приморья Элеонора Протопопова. Фото: УФССП России по Приморскому краю

На ответственные лица, которые должны платить деньги на содержание детей или нетрудоспособных родителей, было заведено 1 059 административных дел, а за уклонение от наказания – 1 471. Всего за полгода приставы пополнили картотеку на 7 489 дел.

В 626 случаях «административка» перетекла в уголовные дела, из них 603 – это за неуплату средств на содержание родных.

СУДЕБНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

За полгода приставы не допустили ни одного чрезвычайного происшествия в залах суда, никто из участников процесса – судьи, истцы и ответчики, присяжные, другие лица – не пострадал. Всего судебные служащие охраняют 85 зданий: 36 зданий 109 участков мировых судей, 49 зданий федеральных судов. Кстати говоря, здание Девятого кассационного суда находится под наблюдением круглосуточно.

По итогам шести месяцев приставы обеспечили безопасность больше 91 тысячи раз. А при досмотре на входе выявили 4 108 запрещенных предметов.

ГРАНИЦЫ

Судебные приставы препроводили 62 иностранца до приграничных пунктов пропуска за прошедшее полугодие.

ПЛАНЫ

– В текущем году Управлением будет принят весь комплекс мер, направленных на повышение эффективности деятельности и выполнение задач, стоящих перед службой судебных приставов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, – заключила глава УФССП РФ по Приморскому краю.

Во втором полугодии специалисты ведомства продолжат усиленную работу по направлениям своей деятельности. Фото: УФССП России по Приморскому краю

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