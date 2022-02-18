543 миллиона рублей задолжали нерадивые родители детям в Приморье

Судебные приставы на судебном заседании. Архив «КП» Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Продолжаем подводить итоги 2021 года. На этот раз достижениями за прошедшие 12 месяцев поделились сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю. По словам представителей ведомства, им удалось добиться положительной динамики по всем направлениям служебной деятельности. Давайте ознакомимся с результатами.

Так, в прошлом году во всех подразделениях ФССП Приморья было 1,5 миллиона исполнительных производств, и это на 9,4% больше, нежели в 2020-м. К сожалению, люди порой ждут, пока их заставят выплачивать задолженности, но судебные приставы провели большую работу и смогли улучшить свои показатели на 15,8%, в итоге из полутора миллионов производств обязательства (частично или полностью) были выполнены 902 804 раза. Всего приставы смогли взыскать больше 12,3 миллиарда рублей, это на 29,6% больше, чем годом ранее.

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Особое внимание сотрудники службы уделяют социально значимым категориям производств.

За 2021 год в пользу малолетних детей нерадивые родители перевели 543 миллиона рублей, что больше на 47% (174 миллиона), чем за 2020-й. Права детей защищены в 80,84% случаев.

На 66,4% улучшились показатели по предоставлению жилья и выдаче сертификатов на жилье для детей-сирот и детей без попечения родителей.

Есть изменения и по зарплатам. По сравнению с 2020-м увеличился процент взысканной суммы от общей: с 39,8% до 58,6%. Остаток производств, пока что не доведенных до конца, сократился в 2,9 раза.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И АРЕСТЫ

На 31,8% увеличилось количество должников, которые начали выплачивать деньги за причиненный во время преступлений ущерб.

Кроме того, выросло количество принятых судебными приставами-исполнителями мер принудительного исполнения.

В 2021 году приставы на 53% чаще арестовывали имущество должников, которое оценили примерно в три миллиарда рублей (1,8 – в 2020-м). Благодаря реализации имущества удалось получить 427 миллионов рублей, это в 2,5 раза больше, нежели годом ранее.

Главный судебный пристав Приморского края Элеонора Протопопова Фото: УФССП России по Приморскому краю

РАБОТАЮЩИЕ МЕРЫ

Главный судебный пристав Приморского края Элеонора Протопопова отметила, что некоторые меры показывают особую эффективность.

Например, запрет на выезд из России крайне эффективен в работе с должниками. За 2021-й было вынесено почти 165 тысяч постановлений об ограничении выезда за границу, это на 66,7% больше, чем за 2020-й. Все те, кто хотел попасть на отдых или по делам за рубеж, выплатили свои долги, сумма превысили 631 миллион рублей.

– Количество исполнительных производств, в рамках которых выносилось постановление о временном ограничении на пользование специальным правом, увеличилось на 13,4%, в результате чего взыскано почти 171 миллион рублей, – заметили в ведомстве.

За прошлый год приставы выяснили, где находятся 2023 должников, и нашли 224 транспортных средства.

УК РФ И КОАП РФ

Нередко приставам приходится заводить административные и уголовные дела, дабы повлиять на должников. Так, за прошлый год дознаватели УФССП возбудили 1077 уголовных дел, за позапрошлый их было 818.

Больше 13 тысяч административных дел начали приставы за 2021-й, это на 4,6 тысячи дел больше, чем годом ранее.

За прошлый год приставы рассмотрели 244 обращения приморцев в отношении тех, кто занимается возвратом просроченной задолженности. В итоге специалисты составили 33 протокола об административном правонарушении.

СУДЫ

Нередко люди пытаются сорвать судебные заседания, на которых рассматриваются дела должников. Все чрезвычайные происшествия, которые могли повлечь вред здоровью судей или других участников процессов, предотвращены. Судебные приставы по ОУПДС обеспечили безопасность порядка 37 тысяч заседаний и более 104 тысяч исполнительных действий.

Больше семи тысяч раз приморцы пытались пронести запрещенные предметы. Из них 316 единиц огнестрельного оружия, 155 – газового и травматического оружия, 381 колюще-режущий предмет, 33 электрошокеров, больше 3,7 тысячи боеприпасов и 2,6 тысячи других опасных предметов.

Приставы принудительно привели в зал суда почти четыре тысячи жителей края, которые уклоняются от явки. Также полицейские помогли задержать 241 человека, находившихся в розыске.

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