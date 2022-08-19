В художественном фильме... появилось лицо преступника, который «шикарно» обнес банк в Приморье

Банк, который ограбили хитрым способом. Фото: Социальные сети

Фактурное ограбление с кражей 12 миллионов рублей, которое на днях произошло в маленьком Лесозаводске, обрастает новыми подробностями. «КП – Владивосток» удалось раздобыть видеоролик, где появился великий комбинатор – он вылез из-под стола. Подробности – в нашем материале.

Вылез из-под стола

Сразу вспомним, что уже известно об этом «голливудском» преступлении. В полиции рассказали, что кража произошла в ночь с 14 на 15 августа. Воры (или вор) проникли в отделение Азиатско-Тихоокеанского Банка через подвал, а именно – отверстие, которое «пробурили» в полу офиса. Как именно они попали в «подземку» – неизвестно, над этим ломают голову правоохранители. Сигнализация не сработала, иначе поднялся бы шум. Но что же было потом?

Как оказалось, в помещение проник человек в камуфляжной одежде, белых штанах и черных ботинках. На голове у него была маска, но такая, что очертания лица можно немного разглядеть (скорее всего, ловкач носит короткую прическу). В руках авантюрист держал фонарик и свое оружие – пульверизатор. Из этого инструмента налетчик принялся стрелять в камеры какой-то жидкостью, причем так, будто он заранее знал точное месторасположение точек видеонаблюдения. Возникают подозрения, что кто-то из сотрудников банка в доле с грабителем и плотно проинформировал его насчет обстановки в помещении. Возможно, он сам там работал?

Когда все заряды были выпущены, «гангстер» приступил к организации более мощной безопасности. Он начал поочередно заклеивать каждую из камер, чтобы впоследствии без лишних глаз провернуть свои темные дела.

На самом интересном моменте, когда «идейный борец за денежные знаки» лезет обратно в свою «нору», видео обрывается. Остается только гадать, что было дальше. Собственно, последствия попали на фото. На потолке камеры заклеены серой лентой крест-накрест.

На этой фотографии видно, как заклеена одна из камер видеонаблюдения. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

И никто даже не услышал?

Также «dv.kp.ru» выяснил, что преступление произошло на улице Пушкинская, 34. Отделение АТБ расположено на первом этаже жилой пятиэтажки, и остается загадкой, почему ни один человек не услышал о «ночных работах» великого комбинатора.

Акт возмездия?

Что можно сказать насчет самого АТБ? Местные жители вспоминают, что несколько лет назад в Лесозаводске обманутые клиенты даже проводили пикеты. В банке якобы оформляли вклады, на которые не распространялась страховка. Много людей потеряли свои кровные деньги на таких вложениях.

Напомним, ранее издание писало, что полиция вплотную занялась ограблением. Из кассы банка пропало предположительно 12 миллионов рублей. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личностей, причастных к преступлению.

ХРОНОЛОГИЯ:

От 12 миллионов осталась только дыра в полу: голливудское ограбление произошло в Лесозаводске

В городском отделении банка в приморском Лесозаводске после ограбления от 12 миллионов осталась только дырка в полу (подробнее)

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