В Ливадии спустили на воду паром отечественной разработки для жителей Камчатки

Современное судно способно преодолевать лед толщиной почти метр. Фото: @vsolodovbrief

20 августа в поселке Ливадия приморского края на воду спустили новый паром «Станислав Агапов» для Усть-Камчатска. Этой прекрасной новостью поделились губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Камчатки Владимир Солодов. Торжественный спуск парома на воду приурочен к празднованию 75-летия со дня образования Ливадийского ремонтно-судостроительного завода, который входит в группу компаний «Доброфлот». Судно – полностью отечественная разработка: от чертежей и оборудования до материалов и технологий.

Судно – полностью отечественная разработка. Фото: @vsolodovbrief

– «Станислав Агапов» заменит дизель-электроход «Капитан Драбкин», который находится в эксплуатации уже более 50 лет. Он может одновременно перевозить 50 человек и 7 легковых автомобилей, развивать скорость до 9 узлов. Работать на нем будет экипаж из четырех человек, – поделился в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края.

Паром построили по заказу Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края. Современное судно способно преодолевать лед толщиной почти метр. Олег Кожемяко пожелал ливадийским корабелам новых интересных проектов, здоровья и благополучия. Глава Приморского края также отметил, что Ливадийский ремонтно-судостроительный завод построил более 100 судов, так что «Станислав Агапов» далеко не первое детище и уж точно не последнее.

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