Масштабный пожар вспыхнул на нефтебазе во Владивостоке

К счастью, удалось предотвратить утечку топлива. Фото: Главное управления МЧС России по Приморскому краю

Вечером 21 августа во Владивостоке случился пожар на насосной станции, которая стояла на территории нефтебазы на улице Катерная. Пожарные прибыли на место спустя шесть минут, как только к ним поступил звонок о беде в 21:19, однако, когда они прибыли на место, одноэтажное здание уже было полностью охвачено огнем.

Масштабное пламя удалось потушить благодаря пене, ее использовали на площади в 50 квадратных метров. На данный момент пожар локализован и больше не представляет угрозы. В пресс-службе МЧС по Приморскому краю отметили, что угрозы дальнейшего распространения огня бояться не стоит, ведь профессионалы не допустили утечки топлива. В 23:21 специалисты сообщили, что пожар полностью потушили.

Пострадавших или погибших нет. Фото: Главное управления МЧС России по Приморскому краю

К счастью, никто из пожарных и сотрудников нефтебазы не пострадал. Предстоит выяснить, что послужило причиной возгорания. Напомним, что за 21 число это не первый пожар во Владивостоке. Днем загорелся гараж на Хуторской улице, он находился рядом с закусочной. К счастью, беды удалось избежать. Точка фаст-фуда, хоть и пропиталась дымом, но осталась стоять на месте и никто не поранился. А вот гараж сгорел вместе с инструментами, что были внутри.

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