Во Владивостоке популярную точку фаст-фуда охватило едким дымом из-за мощного пожара поблизости

Пожарные быстро справились с огнем. Фото: @Vladivostokincidents

21 августа жители Владивостока днем заметили густой едкий дын, поднимающийся в небо. Устрашающее зрелище развернулось на Хуторской улице. В нескольких метрах от очага возгорания находилась популярная в этом района закусочная с шаурмой. К счастью пожарные прибыли вовремя и беды удалось избежать.

Оказалось, что за точкой фаст-фуда загорелся гараж. Как только стало известно об опасности, огнеборцы тут же отправились на место и были там уже через девять минут. Гараж с автозапчастями был охвачен огнем, пламя сделало свое коварное дело и уничтожило все, что там было.

Главное, что никто не пострадал. В том числе и закусочная, ведь если бы ветер дул в ее сторону, история могла бы закончиться не так хорошо. Так, например, в начале этого года в Большом Камне сгорела популярная точка фаст-фуда - ларек продажи шаурмы в районе ТЦ «Центральный».

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