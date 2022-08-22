В 2022 году третий – завершающий день форума выдался очень насыщенным. Фото: Вадим ПОПОВ

Позади три насыщенных дня VIII военно-технического форума «Армия-2022» в Приморье. С 19 по 21 августа гости и жители края могли лицезреть чудеса военной техники. Это и специальные автомобили, самоходные гаубицы, пусковая установка берегового ракетного комплекса «Бастион» и даже подводная лодка «Петропавловск-Камчатский». Но мы напоследок уделим внимание новейшим образцам авиации.

С 19 по 21 августа гости и жители края могли лицезреть чудеса военной техники. Фото: Вадим ПОПОВ

В 2022 году третий – завершающий день форума выдался очень насыщенным. На аэродроме «Центральная Угловая» собралась целая толпа желающих посмотреть на самолеты и даже полетать на них. Людей было настолько много, что все парковки и обочины были заставлены автомобилями. Пропускали только при наличии паспорта и проверяли металлодетектором. Так что безопасность мероприятия на высшем уровне.

На аэродроме «Центральная Угловая» все желающие могли полюбоваться на военную технику. Фото: Вадим ПОПОВ

Одно дело любоваться чудесами авиатехники, а вот другое взмыть в небо на частном самолете. Да, ценник нескромный. Например, полетать на «Гавроне» стоило 4000 рублей с одного человека на 10 минут. Но те, кто смог себе позволить это удовольствие, получил массу незабываемых впечатлений.

Одно дело любоваться чудесами авиатехники, а вот другое взмыть в небо на частном самолете. Фото: Вадим ПОПОВ

Вот только в этот раз мы не увидели истребитель Cу-34. Можно предположить, что сейчас они выполняют боевые задачи на Украине, ведь они уже отлично показали себя в Сирии. Также пилот вертолета МИ-8 рассказал нам, что уже в ближайшие дни винтокрылый аппарат улетит защищать братский народ от нацистов.

Людей было настолько много, что все парковки и обочины были заставлены автомобилями. Фото: Вадим ПОПОВ

– Наша страна в очередной раз показала, что нам есть чем гордиться, в особенности нашей армией и военной техникой. Такие мероприятия лишь подчеркивают силу, а главное – ум русского народа. Мы видим, какая у нас мощная подготовка, и мне бы от всего сердца хотелось пожелать удачи тем людям, которые на этих боевых машинах борются за правду, – рассказал участник мероприятия Андрей Лукьянов.

В ближайшие дни МИ-8 отправится защищать братский народ от нацистов. Фото: Вадим ПОПОВ

Всего для зрелищных демонстраций организаторы развернули целых пять площадок: в ДВФУ на Русском острове, в парке «Патриот», в Тихоокеанском военном училище имени Макарова (ТОВВМУ), в центре Владивостока и, собственно, на аэродроме «Центральная Угловая». На последнем участке, кстати, развернули пункт записи на военную службу по контракту.

Всего для зрелищных демонстраций организаторы развернули во Владивостоке целых пять площадок. Фото: Вадим ПОПОВ

Людей пропускали полюбоваться техникой только при наличии паспорта и проверяли металлодетектором. Фото: Вадим ПОПОВ

Новейшие образцы авиации удивили приморцев. Фото: Вадим ПОПОВ

Кстати, на участке развернули пункт записи на военную службу по контракту. Фото: Вадим ПОПОВ

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