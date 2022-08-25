Один из гигантов-краболовов, построенный на хабаровской судоверфи, приедет в Приморье

Красавец «Омолон». Фото: АО «Хабаровский судостроительный завод»

Рыболовов Приморского края ждет обновление – судно нетипичной специализации «краболов» под названием «Омолон» вышло из акватории региона-соседа. Строительство вел Хабаровский судостроительный завод (входит в Объединенную строительную корпорацию) по проекту с кодовым названием 03141. В переводе с юкагирского название означает «хорошая река».

Как сообщили в АО «ХЗС», в сопровождении речных буксиров судно взяло курс на сдаточную базу Приморского края. Далее на краболове проведут пусконаладочные работы, продолжат швартовные и ходовые испытания. Речь идет о регулировках и проверках безопасности. Например, двигатель тестируют при малом числе оборотов со сменой направления вращения. В швартовном испытании двигатель должен проработать строго установленное время без заминок. Именно в Приморье также будут устанавливать необходимую для добычи гидробионтов электронику.

Гиганта спустили на воду в мае 2022 года в присутствии высших лиц Хабаровского края, как писали коллеги в «КП» – Хабаровск». Это судно ледового класса. Длина корпуса - 63 метра, валовая вместимость – более 1 000 тонн, численность экипажа – 21 человек.

Краболов «Омолон» построен в рамках проекта «Инвестквот». Стоит отметить, это часть госпрограммы «Квоты под киль», которую реализуют хабаровчане, нижегородцы и некоторые судоверфи Приморья. Для заказчика судна – добывающей компании «Маг-Си Интернешнл» – это уже второй краболов. К слову, второе судно «Кедон» спустили на воду 26 августа.

В то же время по первому этапу «Инвестквот» обещали спустить на воду 105 добывающих судов, а 41 из них являются краболовами. Построено пока только 12, уточнил профильный Telegram-канал «Трепанг ДВ». Вероятной причиной задержек могло стать санкционное давление и недостаток зарубежных комплектующих. Редакция устанавливает версии у экспертов.

Отметим, что Дальний Восток является «крестным отцом» многих добывающих судов. Недавно «Комсомольская правда – Владивосток» писала о спуске на воду отечественного парома «Станислав Агапов». Он направится в помощь жителям Камчатки.

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