Тематическая иллюстрация. Фото: Олег УКЛАДОВ

В очередной Год тигра по восточному календарю во Владивостоке состоится Международный форум по сохранению популяции тигра на планете. Его открытие намечено на 5 сентября 2022 года. Сейчас на Дальнем Востоке обитает 580 амурских тигров. Россия вторая по численности территория местообитания тигра в мире после Индии.

Амурский тигр – самый северный подвид тигра, крупного и широко распространенного в Азии представителя семейства кошачьих. Тигр находится на вершине экологической пирамиды. Его местом обитания являются хвойно-широколиственные леса юга Дальнего Востока России.

О форуме

В рамках Тигриного форума ДВФУ объединит экспертов по охране природы, руководителей и официальные делегации стран, где сохраняются популяции тигра. На саммите будут приняты важные решения о международном взаимодействии, направленном на охрану редкой кошки.

День тигра, который отмечается в мире 29 июля, учредили в 2010-м году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге. Тогда участники из 13 тигриных стран поставили себе цель – за 12 лет увеличить численность вида в мире дикой природы вдвое и встретиться в 2022 году.

На II Форуме подведут итоги выполнения программы по восстановлению тигра и обозначат дальнейшие цели для сохранения устойчивой популяции кошки в мире. Среди задач: закрепить механизмы регулярного обмена информацией, эффективной международной координации действий, а также наметить ориентиры и положить начало новым мероприятиям по сотрудничеству.

Напомним, ранее dv.kp.ru писал, что на площадке выставки «Улица Дальнего Востока» VII Восточного экономического форума также представят интерактивный павильон «Дом тигра». Желающие смогут ближе познакомиться с миром полосатого хищника.

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