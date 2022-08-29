Не перевелись еще дяди Степы: в Приморье наградят полицейских-пожарных

Лейтенанты полиции Пивоваров и Яценко. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД Приморья

В пресс-службе УГИБДД УМВД огласили детали кошмарной аварии на Некрасовском путепроводе, произошедшей 23 августа 2022 года. Автомобиль Toyota Prius загорелся и практически самоуничтожился. Оказалось, что до приезда пожарных сотрудники ГИБДД израсходовали 13 огнетушителей, чтобы ликвидировать возгорание. Это не помогло, но за отвагу управление решило поощрить сотрудников. Об этом сообщили в ведомстве.

Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», пожар заблокировал дорогу в обе стороны днем 23 августа. Стоит отметить, это была третья авария на путепроводе за тот день. Prius столкнулся с Toyota C-HR и загорелся. Также в аварии пострадал Lexus. В полиции уточнили, что лейтенанты Денис Пивоваров и Максим Яценко успели доложить об инциденте. Один интересовался у пострадавших, нужна ли им помощь и как их здоровье. Другой – ограждал место аварии. Машина загорелась далеко не сразу, однако инспекторы заметили, что из нее повалил дым. Тушить пытались огнетушителями из патрульного авто, затем начали спрашивать проезжающих водителей, нет ли у них баллонов с собой. Примечательно, что участники движения сами предлагали помощь.

– Во время проверки документов и зарисовки дорожного происшествия Денис Пивоваров заметил, что из автомобиля Toyota Prius начал идти дым. Хватило буквально минуты, чтобы машина оказалась полностью объята пламенем, – уточнили в пресс-службе ОГИБДД УМВД по Владивостоку.

Сотрудники не побоялись тушить огонь без экипировки и приложили все усилия, чтобы ликвидировать пожар. Пламя, к сожалению, оказались слишком сильным. К счастью, в этот момент уже прибыли сотрудники МЧС, никто не пострадал.

Полицейские будут поощрены за то, что не только выполнили должностные обязанности, но и проявили бескорыстное участие в жизни тех, кто оказался в беде.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.