На Некрасовском путепроводе во Владивостоке загорелся автомобиль

Скриншот видео: ТК autogarant_vl

Автомобиль Toyota Prius загорелся в результате ДТП на Некрасовском путепроводе во Владивостоке. По словам очевидцев, машина столкнулась с Toyota CH-R и воспламенилась. Из-за аварии дорогу в обе стороны сковали пробки.

В сети появились видео, на котором большие клубы дыма поднимаются над Некрасовским путепроводом – легковушка горит красным пламенем. Местность сковали пробки, причем в обоих направлениях.

По данным сервиса Яндекс Карты, движение серьезно ограничено. В сторону Второй Речки затор начинается после выезда из тоннеля в районе Некрасовской, 38. Со стороны Зари пробка тянется от улицы Мусорского, 95. Дорожная ситуация во Владивостоке оценивается в семь баллов.

Тушить пожар приехали сотрудники МЧС. Также сейчас на месте работают полицейские и скорая. Виновников ДТП еще предстоит определить.

Яндекс Карты.

В социальных сетях отмечают, что за сегодня на Некрасовском произошло целых три аварии.

Напомним, ранее kp.dv.ru писал об ужасной аварии, которая произошла на федеральной трассе Владивосток-Хабаровск. Погибло три человека, один из них - трехлетний мальчик. Водитель, который вез целую семью не имел водительского удостоверения. Он не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в грузовик. СК завел уголовное дело.

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