«10 миллионов, или мы всех убьем»: неизвестная семья угрожает взорвать половину Владивостока

Подозрительное письмо пришло на почту ректора ДВФУ. Фото: Дарья НАУМЕЦ

29 августа на почту ректората ДВФУ пришло подозрительное письмо якобы от криминальной семьи. Приморье уже не первый раз сталкивается с сообщениями о лжеминированиях, но специалистам предстоит убедиться, что и в этот раз жители города в безопасности.

Некое семейство Городеевых заявило, что братья Павел и Георгий заминировали все торговые центры приморской столицы, автовокзал, Золотой мост, ж/д станции и Мыс Чуркин. Аферисты требуют очень крупную сумму.

– Если вы хотите, чтобы все остались здоровыми и невредимыми, переведите нам 10 миллионов рублей. Или мы всех убьем. Пишите, куда хотите. Мы скажем, куда переводить деньги, – говорится в письме.

Криминальные браться указали номера телефонов и страничку ВКонтакте.

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что сейчас по торговым центрам и другим общественным местам, указанным в письме, с проверкой ходят полицейские и кинологи с собаками. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» дозвонился до некоторых ТЦ. Например, в «Центральном» и «Черемушках» ничего не слышали о возможном минировании и все работает, как раньше. А вот в «Clover House» и ТЦ «Изумруд» дозвониться не удалось.

Добавим, что в пресс-службе Минтранса края заявили, никаких угроз им не поступало и проверок не проходило.

ПО ТЕМЕ:

Во Владивостоке из садика вывели детей после угроз о минировании

Все случилось после подозрительного сообщения на электронной почте (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.