Хотел купаться, но постеснялся: рандеву хищника и рыбака произошло в Приморье

Тематическая иллюстрация. Архив КП. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье необычное рандеву произошло между человеком и хищников. Полосатый хотел переплыть речку, но передумал. Встречу с амурским тигром мужчина со стальными нервами запечатлел на камеру смартфона, сообщили в Центре «Амурский тигр».

Как отметили специалисты, тигр планировал переплыть брод, однако стушевался. «Решил вести себя естественно», – подтрунивают ученые. Полосатый потоптался, понюхал дерево и гордо ушел. Слился с природным ландшафтом.

В пресс-службе отметили: по правилам в таких случаях лучшее оружие – голос. Нападать на краснокнижного зверя, конечно, запрещено, но обезопасить себя поможет громкий крик. Тогда зверь решит уйти самовольно. Хорошо, что и это рандеву закончилось без травм и, тем более, жертв.

К слову, популяцию амурского тигра – одного из редчайших животных мира и России – огласят на Тигрином саммите во Владивостоке 5 сентября. Страны-участники, заботящиеся о численности хищника, готовы подвести итоги многолетней работы. Это событие пройдет впервые за 12 последних лет.

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