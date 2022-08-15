Хедлайнер мероприятия – Клава Кока. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Международный форум по сохранению популяции амурского тигра стартует во Владивостоке 4 сентября. К мероприятию готовят сразу несколько площадок в дальневосточной столице: среди них 4-метровый памятник Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву – выдающемуся российскому географу и этнографу. Ведется благоустройство сквера, готовят сцену и концертную программу. «Комсомольская правда - Владивосток» разобралась, что известно о празднике сейчас. Обо всем по порядку.

ВПЕРВЫЕ ЗА 12 ЛЕТ

Дискуссии и панельные обсуждения состоятся 5 сентября одновременно с началом VII Восточного экономического форума. Специалисты завершают подсчеты своей двадцатилетней работы и наконец огласят, сколько всего краснокнижных тигров живет в России. Официально численность тигра оценивается в более чем 4000 тысячи особей, но эти данные основываются на учетах, проведенных несколько лет назад. Страны-участники огласят, как изменилось это количество. Прогнозы оптимистичные: смело можно говорить, что природоохранная работа в Приморье ведется успешно.

Проводят мероприятие раз в 12 лет. В дни форума на маршруты общественного транспорта выйдут «тигриные» автобусы, в городе разместят фотографии с редкими кошками.

ПОПРОСИЛИ ШКОЛЬНИКИ

Фестиваль детства и юности «Я, МЫ, ТИГР», приуроченный к Тигриному саммиту, пройдет накануне форума, 4 сентября. В этот день, как писала «КП», выступит Клава Кока - приглашенная во Владивосток звезда. Как рассказал мэр столицы Приморья Константин Шестаков, именно ее хотела видеть наша молодая аудитория, да и переговоры с исполнительницей ведутся успешно.

Ранее предполагалось, что на площадке выступит один из кумиров молодежи: Niletto, Клава Кока, Мари Краймбрери, Rosa, Ваня Дмитриенко и L`One. Выбор остановился на подопечной Black Star, выигравшей музыкальный конкурс «Молодая кровь» в 2015 году. Хедлайнер мероприятия выступит в 19:00 в этот день. А завершится праздник масштабным фейерверком. Это, конечно, не единственные музыканты дня. Наши местные артисты выступят на гастроулице близ музея В.К. Арсеньева. На Светланской близ гостиницы Версаль поставят сцену, так что мелодии не стихнут весь день.

АРТ-ОБЪЕКТЫ И ТИГРИНЫЕ ТЕЛЬНЯШКИ

Мэр Владивостока анонсировал локации с единоборствами, легкой атлетикой и бадминтоном. Вероятнее всего, их развернут прямо на центральной площади города - этим летом на установленных для Международных игр «Дети Азии» местах жители уже занимаются этими видами спорта. Там же в специальной «видеобудке» все желающие смогут поздравить родных и близких, край и тигров. Эти записи покажут на большом экране со сцены на центральной площади.

В многочисленных площадках художники Владивостока смогут расписать тельняшки, а все желающие украсить себя традиционным для города «тигриным гримом». Чуть ближе к морю - на набережной Спортивной гавани - жители и гости столицы Приморья смогут узнать, насколько их рост и вес отличаются от тигриных, и попробовать совершить прыжок хищника на отдельной площадке. Выставка «Двери тайги» в том же месте расскажет об уссурийском тигре. Планируется и детский тигриный забег, который также проведут на набережной.

Более того, на площадке «Семь сопок» напротив кинотеатра «Океан» обустроят площадку для самокатов и скейт-парк. Как рассказал Константин Шестаков, это будет полноценное общественное пространство для любителей экстремальных видов спорта.

ВЕЛИКИЙ СЛЕДОПЫТ ЛАП КОШАЧЬИХ

Вообще в сентябре появятся сразу два памятника знаменитому писателю и этнографу Владимиру Арсеньеву. Первый установят на кольце Фуникулера, где сейчас ведут монтажные работы; это подарок от центра «Амурский тигр». Известно, что несколько встреч с полосатыми географ описал в своих книгах. Арсеньев скитался по тайге с мечтой встретить тигра: несколько хищников он видел на расстоянии метра в глухом лесу.

Так вот, первый 4-метровый монумент торжественно откроют 4 сентября. Скульптором выступит Алексей Степаненко, который уже создал монумент Дерсу Узала. Здесь же, в сквере на кольце Фуникулера, к форуму появится благоустроенное пространство, ландшафтная композиция и обновленные элементы малой архитектуры.

Напомним, деньги на второй памятник собирает Музей В.К. Арсеньева с продажи билетов. Скульптура появится у Адмиральского сквера – на заднем дворе Музея города (Петра Великого, 6). Там великий писатель долгое время работал. Установить хотят к 10 сентября, дню рождения Арсеньева. Работать над памятником будет председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук.

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