Михаил Горбачев с супругой Раисой во Владивостоке. Фото: принтскрин видео, Гостелерадиофонд, Советское телевидение

История самого противоречивого политика новейшей русской истории (что-что, а слово «российской» просто не подходит) Михаила Сергеевича Горбачева подошла к концу. На момент смерти, наступившей накануне, 30 августа 2022 года, первый и последний президент СССР числится самым долгоживущим политиком «из главных» в правящих элитах.

«Сумел многое и многое не сумел», – так жители Дальнего Востока отзываются об одиозном либерале, назвавшим развал СССР «авантюрой», а после прыгнувшего в голубые ящики телевидения. Мы во Владивостоке, далеком от событий Путча 91-го, вспомним другую историю. Через два с половиной года ей стукнет сорок лет. Жаль, юбилей Михаил Сергеевич не застал.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ С НЕДОУМЕНИЕМ

Посетить город-порт Горбачеву вздумалось в 1985 году, а поездка состоялась летом 86-го. Известно, что политик не то чтоб горел страстями по Дальнему Востоку и портовой романтике, но все таки у него были серьезные планы на регион. В Москве решили, что сначала пройдут все массовые юбилейные мероприятия, а уж потом, к Дню ВМФ, подлетит Михаил Сергеевич вместе с Раисой Максимовной – супругой. Прибыла чета в сумерках, экс-первой леди вручили букеты. Сам Михаил Сергеевич, зайдя на Привокзальную площадь, возложил цветы Ленину.

На май 85-го Горбачев являлся генсеком КПСС. Владивосток сначала задумку не понял, ведь местные коммунисты благодаря удаленности от федерального центра смотрели на ситуацию взвешенно. Не было ясно, как человек, только что заваливший Продовольственную программу, поставлен на такой пост? Да и от решений с весны на лето 85-го ломались печати: одна за другой летели декларации. Что-то надо строить, а что строить – никто особо не понимал.

По приезде Горбачева мелось все, что метется. Гости в доме. Вылизали до блеска. Тут стоит оговориться, что такая честь была не только для Горбачева. На стадионе «Динамо» на пару месяцев раньше Михаила Сергеевича приезжали больше 200 артистов на гала-концерт. Чуть позже, почти как самого Горбачева, встречали молодую примадонну Аллу Пугачеву.

«КП» писала о встрече в репортаже в честь 20-летнего юбилея в толстушке:

– На Батарейной, 2 оформляли выставку достижений народного хозяйства Приморского края. Достижения впечатляли. В первую очередь самих жителей города. Кое-что появилось и в продуктовых магазинах. Горожане рассказывали друг другу анекдот про магазин «Принцип» (Грузин приезжает в Москву и говорит таксисту: "Вэзи меня в магазин «Прынцип». Брежнев сказал: "В прынципе у нас все есть".)

В общем-то, Владивосток Михаилу Сергеевичу понравился. А вот он Владивостоку – да бог его знает... Народ лидер поразил своей открытостью. У женщин спрашивал: устраивает ли сухой закон (тогда его хотели экспериментально ввести в городе). Женщины отвечали: да! И лишь мужчины намекали, что как-то не очень.

Но итоги все же подведем. Были выделены деньги на строительство жилья. Рыбаки получили новую плавбазу. Не стали поднимать цены на авиабилеты до Москвы, хотя топливо подорожало.

ОПАСНЫЕ МАРШРУТЫ ГЕНСЕКА

Маршруты генерального секретаря отрабатывались без лишних глаз и проверялись КГБ. Показали Горбачеву Владивостоку, Шамору, Находку и «Океан» (тогда – пионерский лагерь). Сначала хотели своеобразное «турне» на ЗИЛах, но, по легендам, отказались из-за обеда. Мол, попали организаторы в шторм, да по ухабам: решили, что лучше генсеку из подпрыгивающих тарелок пищу не принимать.

На собственном Ту-134В Находку (Николаевку) Горбачев летел самолетом. Тут-то и произошла знаменитая история: самолет знатно потрясло. Дело в том, что в полете из Владивостока в Николаевку грубо нарушили технику безопасности – взяли на борт на одного человека больше. Им оказался помощник первого секретаря крайкома Анатолий Терехов. Командир корабля не заметил, что охранник устроился в подсобном помещении, поэтому и не подозревал о нарушениях. Мы, к сожалению, внимания персоне Терехова уделили мало, но, стоит признать, приезд Горбачева во многом задокументирован благодаря этому человеку.

ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ «АТР-ПОВЕСТОЧКА»

– Дальний Восток, исключительно важный для страны регион, был обделен вниманием и заботой центральных властей. Возникавшие здесь проблемы решались кое-как, как правило — в пожарном порядке, когда грозила катастрофа, – заключил Михаил Сергеевич в книге «Жизнь и реформы». Циники не отрицают, что все сказанное – правда и по сей день.

Мы добавим, что в судьбоносный день, 28 июля 1986-го, Горбачев выступил при вручении Владивостоку ордена Ленина. Желая или не желая, повестку взаимоотношений со странами Азии, так важными для Дальнего Востока, он определил на долгие годы. Особо остановился на вопросах двусторонних отношений со странами региона. Заявил, что готов расширять эти отношения по всем направлениям.

Слова, конечно, прошли испытание временем. Да и Дальний Восток теперь – российский авангард. К «Нобелевскому трактористу-насильнику» (как Горбачева назвал покойный Владимир Жириновский), который не особо хотел посещать закрытый порт Владивосток, еще долго будет много вопросов. Но все-таки в очертания нынешнего транзитного хаба и движения «Вперед на Восток» Михаил Сергеевич принес много как минимум графических эскизов. Правда, в регионе он больше не появлялся... А уже дальше – путч. Уже дальше – джинсы и «Пицца хатт». Уже совершенно другая история.

Светлая память первому и последнему, великому и ужасному.

Подготовлено по материалам политика Михаила Горбачева, журналистов «КП» Сергея Козлова и Эдварда Чеснокова, историка Александра Островского.

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