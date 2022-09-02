Полосатая мать-героиня с пятью котятами впервые попала в фотоловушку нацпарка «Земля леопарда»

В среднем тигрицы рожают не больше трех малышей. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Удивительное явление запечатлели фотоловушки в национальном парке «Земля леопарда». Как рассказали в пресс-службе нацпарка, впервые в мире в дикой природе сразу шесть краснокнижных амурский тигров попали в объектив камеры. Полосатую хищницу по-настоящему можно назвать матерью-героиней, ведь она родила и вырастила пятерых здоровых котят.

По словам сотрудников «Земли леопарда», в среднем самки тигров рожают не больше трех малышей. Редко в неволе на свет могут появиться пять котят, за которыми ухаживает не только их мама, но и люди. В дикой природе такое тоже случается, но ученые наблюдают за новорожденными только тогда, когда те покидают логово и следуют за мамой, то есть примерно через три месяца после рождения.

Кадры, которыми поделились сотрудники «Земли леопарда», были сделаны весной. На них самка под номером T48F прогуливается со своими котятами, которым тогда было всего лишь 4-5 месяцев. За свои семь лет жизни тигрица родила семь тигрят.

Весной тигрятам было 4-5 месяцев. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

– Это действительно сенсация в деле изучения этого подвида тигров – по имеющимся данным больше четырех тигрят в России никогда не отмечалось. На «Земле леопарда» за все время постоянного фотомониторинга – более 8 лет – было отмечено всего три выводка из четырех тигрят. Таким образом T48F проявила выдающиеся материнские качества, которые позволили ей вырастить своих многочисленных детенышей до возраста, когда они могут активно следовать за ней, – рассказала старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина Матюхина.

Как рассказали специалисты, когда тигрята начинают ходить за мамой, они изучают окружающий их мир, учатся охотиться и много играют. Подготовка ко взрослой жизни занимает несколько месяцев, и уже в годовалом возрасте маленькие хищники начинают охотиться на мелкую добычу, когда же им исполняется два года, полосатая семья окончательно распадается.

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