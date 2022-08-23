В Приморье семья столкнулась с амурским тигром

Оператор назвал дикого зверя плюшевым. Фото: принтскрин видео.

В Дальнереченском районе приморцы буквально лицом к лицу встретились с амурским тигром, который отдыхал на траве. Семья проезжала на машине по дороге вдоль густых деревьев и увидела, как в нескольких метрах от проезжей части лежит полосатый хищник. Судя по видео зверь довольно упитанный, оператор назвал его плюшевым, за пухлые щеки и густую шерсть.

Люди разговаривали слишком громко, поэтому вдоволь наслушавшись комплиментов краснокнижная кошка удалилась в лес. Очевидцы сообщают, что на место выехали сотрудники Охотнадзора. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился за комментарием в пресс-службу ведомства, чтобы узнать дальнейшую судьбу животного.

Отметим, что встречи с амурскими тиграми, пускай и не ежедневная акция удачи в приморье, но достаточно частое явление. Например, в июле в находкинском округе любопытный зверь вышел прямо из леса на обочину. Животное встало возле дерева, вальяжно огляделось вокруг, будто бы осматривая свои владения, а после – неспешно удалилось восвояси.

В таких ситуациях важно не провоцировать животное. Если вы увидели хищника, находясь в салоне авто, лучшее, что можете сделать, это полюбоваться им издалека и отправиться дальше.

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