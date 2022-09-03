Мероприятие пройдет в разных точках центра города. Фото: Игорь НОВИКОВ

Фестиваль детства и юношества «Я, мы, тигр» прогремит на весь Владивосток уже 4 сентября. Мероприятие пройдет на следующих локациях: центральная площадь, возле музея Арсеньева на Светланской улице, на Корабельной набережной и в Адмиральском сквере. Жителей и гостей города ждет обширная программа, которая затронет, культуру, спорт и конечно же развлечения. Подробнее читайте в материале «Комсомольской правды - Владивосток».

В 11:00 на Корабельной набережной стартует Тигриный забег. В нем принимают участие ребята 6-7 лет, которые дружно пробегут дистанцию 500 метров. Все участники получат медаль финишера и сладкие подарки.

В 12:00 празднование развернется на центральной площади Владивостока. В это время здесь начнется «Тигриный квест». В ходе игры участникам предстоит пройти семь станций. Первые 30 человек, которые справятся со всеми испытаниями, получат пропуск в фан-зону фестиваля и смогут пообщаться с приглашенной звездой Клавой Кокой.

В это же время начнут свою работу локальные развлекательные площадки. Посетителей ждут мастер-классы по росписи тельняшек, изготовлению плакатов и корабликов. Желающие смогут примерить тигриный аквагрим, посмотреть шоу мыльных пузырей, поуправлять роботами, побыть хоккеистом, порисовать мелками на асфальте.

А для любителей вкусненького здесь пройдут кулинарные мастер-классы от шеф и бренд шефов паназиатского ресторана ZUMA, морского кафе Rakushka и автокафе Coffee Machine в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00. Важно отметить, что попрактиковаться у поваров можно 3 и 4 сентября.

Также на площадке в течение этого времени будет работать большой фуд-корт из 10 гастрономических проектов столицы Дальнего Востока: Tokyo, Helsy, Rakushka, «Морская Ферма», «Ух ты блин», «Виноваты звёзды», House Bakery, Mono coffee, «Родстоп».

В рамках фестиваля в холле правительства Приморского края с 12:15 до 20:00 будет работать лекторий с обширной образовательной программой. Здесь юные горожане смогут принять участие в интеллектуальной битве «Квиз, плиз, Владивосток», различных мастер-классах.

Также рядом со зданием Правительства свои прилавки развернет школьная ярмарка, где можно приобрести канцелярские товары, различную литературу, развивающие игрушки из натуральных материалов, конструкторы, а также настольные игры и всевозможные сувениры.

Здесь же с 12:00 до 20:00 будет работать полноценная киберспортивная площадка, которая позволит всем желающим окунуться в мир компьютерных игр, попробовать себя в роли киберспортсмена или показать свои умения в виртуальной схватке с реальным противником.

В 13:00 на Корабельной набережной стартует полоса препятствий, участие в которой примут школьники 7-9 классов. Команды, которые покажут лучшие результаты, ждут призы от организаторов.

В течение дня на Корабельной набережной будет работать павильон ГТО, а на центральной площади организуют площадку, где можно будет сыграть в стратегическую игру го.

Серия лекций об амурском тигре пройдет в Приморском краевом отделении Русского географического общества блоками с 12:00 и до 16:00 по адресу Петра Великого, 4. Специалисты РГО расскажут о взаимосвязи хозяина приморской тайги с историей края, а также о встречах полосатого хищника с человеком.

С 11:00 до 20:00 улица Светланская превратится в улицу «Назад в детство». Все желающие смогут сыграть в классики, попрыгать в резиночки, посоревноваться в «крестики-нолики». Также здесь развернется площадка фестиваля «Арсеньев WEEK» с собственной культурной программой.

В течение дня на сцене центральной площади развернется обширная культурная программа. С 12:00 здесь будут выступать лучшие творческие коллективы Владивостока.

Помимо этого на сцене наградят выдающихся школьников города, а ведущие проведут конкурсы и розыгрыши от спонсоров фестиваля.

Здесь же призы получат победители конкурса «Моя школа будущего» от магазина настольных игр «Мосигра».

Для ценителей театрального искусства на главной сцене в 15:20 начнется постановка от театра «ТАН».

В 18:00 стартуют выступления групп Tesla, HeHeHe и Alana O, которые продлятся до 20:50.

В 21:00 на главной сцене фестиваля выступит хэдлайнер вечернего концерта – известная российская певица Клава Кока, которая исполнит свои самые громкие хиты и поздравит юных жителей Владивостока с началом учебного года.

Завершится фестиваль детства и юношества «Я, мы, тигр» красочным фейерверком, который начнется в 22:00.

Расписание мероприятий. Фото: vlk.ru

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