Пять туристов погибли на Камчатке при восхождении на Ключевскую сопку

На место направят вертолет Центра медицины катастроф со спасателями на борту. Фото: www.kamgov.ru/

3 сентября в группе из 12 человек пять туристов сорвались и упали в пропасть при восхождении на Ключевскую сопку. Во время восхождения на сопку пять человек на высоте 4158 сорвались и упали в пропасть. Еще трое пострадали.

Организатором путешествия выступала туристическая компания из Новосибирска. Известно, что группа была официально зарегистрирована. Все альпинисты из разных регионов России. Алтайского, Новосибирской, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимировской области.

Еще один путешественник находится без сознания, и пострадал один гид, был направлен вертолет Центра медицины катастроф со спасателями на борту.

Вертолет уже прибыл на место. Задача находящихся на его борту специалистов - эвакуация пострадавших. Сейчас в связи с тем, что спасатели должны пройти акклиматизацию, они остались на ночёвку на высоте 3300 метров. На высоту, где произошла трагедия, они выдвинутся, ориентировочно, в 6 утра 4 сентября.

Связь с группой, в которой погибли люди, на данный момент осуществляется только по спутниковому телефону гида. Подробности происшествия выясняются. Тем временем, туристам, которые сейчас находятся на высоте, даны рекомендации спускаться ниже, чтобы избежать переохлаждения.

Прокуратура уже взялась за проверку трагического случая. Им предстоит изучить работу организации и проведение туристического тура. Результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.