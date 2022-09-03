Прокуратура выясняет трагические обстоятельства гибели туристов на Ключевской сопке

После эвакуации пострадавших будут принимать решение о том, как эвакуировать с большой высоты тела погибших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Камчатского края выясняет обстоятельства происшествия с туристами на вулкане Ключевская сопка. По предварительной информации, пятеро туристов, зарегистрированной в МЧС группы погибли, сорвавшись с высоты. Всего вулкан отправились покорять 12 человек из разных регионов России. Помимо погибших есть и пострадавшие.

Во всех обстоятельствах трагедии еще только предстоит разобраться. Прокуратура проверит организацию, устроившую экскурсию на самый высокий активный вулкан Евразии и соблюдение техники безопасности при проведении тура. Результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.

О трагедии стало известно 3 сентября, когда на связь со спасателями вышел один из гидов туристической группы, которая совершала восхождение на гигант. Он рассказал, что на высоте почти 4200 метров погибли туристы, а второй гид сломал ногу. Один человек без сознания.

Операция по эвакуации пострадавших уже началась. Связь с группой, в которой погибли люди, на данный момент осуществляется только по спутниковому телефону гида. Подробности происшествия выясняются. Тем временем, туристам, которые сейчас находятся на высоте, даны рекомендации спускаться ниже, чтобы избежать переохлаждения.

После эвакуации пострадавших будут принимать решение о том, как эвакуировать с большой высоты тела погибших.

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