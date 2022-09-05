Во Владивостоке состоялась церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ-2022

В этом году представлены уникальные местные разработки и достижения. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

«Улица Дальнего Востока» – одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ-2022. На ней представляют свои экономические, инвестиционные и туристические возможности все регионы Дальнего Востока. Торжественная церемония открытия состоялась 5 сентября на набережной бухты Аякс в рамках VII Восточного экономического форума.

В рамках торжественного открытия прошел парад делегаций одиннадцати регионов Дальнего Востока. С номерами выступили артисты творческих коллективов Приморского края. А над сценой пролетела группа истребителей Восточного военного округа.

В церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, главы регионов Дальнего Востока, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественности.

С номерами выступили артисты творческих коллективов Приморского края. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– В седьмой раз на приморской земле собираются тысячи гостей из десятков стран мира для того, чтобы поговорить о сотрудничестве, о развитии страны и Дальнего Востока, в частности. Этот Форум особенный. Те страны, которые недоброжелательно относятся к России, стараются доказать, что мы в изоляции, стараются доказать, что ограничительные меры замедлят развитие нашей страны – этого не случится. Любое препятствие мы воспринимаем как вызов, как возможность стать сильнее. Вместе мы обязательно победим. Спасибо, что вы с нами, – высказался Юрий Трутнев.

Выставка ежегодно развивается и стала важной площадкой для гуманитарных контактов. Это одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ. Экспозиция ежегодно развивается, ее разнообразные форматы и мультимедийные технологии по традиции позволят российским и иностранным гостям Форума, а также жителям Приморья познакомиться с уникальным разнообразием регионов Дальнего Востока.

В этом году «Улица Дальнего Востока» проходит под слоганом «А что ты сделал для технологической победы России?». Особый акцент уделили презентации возможностей импортозамещения и технологической независимости регионов, самообеспеченности продуктами питания.

Дальневосточные регионы наряду с реализуемыми инвестиционными проектами представляют уникальные и прорывные проекты, а также яркую, самобытную культурную программу и блюда традиционной кухни. На всех павильонах презентуют товары местного производства, на отдельных павильонах устраивают дегустации, а также у гостей и участников Форума есть возможность купить уникальные ювелирные украшения и одежду местных брендов.

В этом году разместили шесть отраслевых павильонов. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Кроме этого, на павильонах в этом году представлены уникальные местные разработки и достижения, реализуемые стартапы, а сами экспозиции включают объемные интерактивные макеты, отдельные стенды крупных инвестиционных проектов, современные сенсорные экраны с панелями для управления контентом и объекты виртуальной реальности. В экспозициях дальневосточных регионов предусмотрено много стационарных и интерактивных анимированных фотозон, арт-объектов, мастер-классов и выставок. Яркой и необычной будет и ночная иллюминация павильонов. В общем, есть на что посмотреть и чему удивиться!

В этом году разместили шесть отраслевых павильонов. Минспорт России продемонстрировал сразу два: «Спорт – норма жизни» и «Арена ГТО». Первый - площадка для продуктивных дискуссий по вопросам развития физкультуры и спорта. «Арена ГТО» стала центром спортивных активностей Форума. Сегодня на ней стартовал 1-й открытый Кубок Дальнего Востока «Игры ГТО 2022», в котором принимают участие сильнейшие спортсмены из 12 регионов России и атлеты из ближнего зарубежья.

Кстати, ряд павильонов на «Улице Дальнего Востока» в этом году открылся впервые. Свою экспозицию в виде трехзвездочного гостиничного комплекса представила Корпорация «Туризм.РФ», а в «Доме коренных народов» можно познакомиться с культурой и бытом коренных малочисленных народов России.

Выставка - одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В павильоне «Развиваем Дальний!» разместилась большая мультимедийная экспозиция. Тематические модули «Недра», «Земля», «Лес», «Вода» в интерактивном формате рассказывают о природных богатствах, ресурсном потенциале, реализуемых в регионе инвестиционных проектах, применяемых мерах государственной поддержки. С помощью виртуального гида можно изучить популярные туристические маршруты и достопримечательности, ознакомиться с концепциями мастер-планов развития дальневосточных городов и города-спутника, который планируется построить в Приморье.

Центральная инсталляция павильона показывает Дальний Восток с высоты птичьего полета. Эта необычная видео-экскурсия сопровождается интервью, в которых известные художники, спортсмены, предприниматели, писатели, общественные деятели, врачи делятся своими впечатлениями об этом месте.

Также в рамках выставки будет представлен интерактивный павильон «Дом тигра», приуроченный ко II Международному форуму по сохранению тигра.

Отметим, что в рамках культурной программы выставки ежедневно будут проводиться Дни регионов Дальнего Востока. Каждый день будет посвящен двум регионам, а в последний день работы выставки «Улица Дальнего Востока» запланирован гала-концерт.

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