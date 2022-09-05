Звезда Евровидения посетил форум по спасению тигра во Владивостоке

«Крестный» пятнистого хищника выступил в качестве спикера на сессии «Сохранение дальневосточного леопарда». Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

5 сентября во Владивостоке стартовал II Международный форум по сохранению тигра. В планах – подвести итоги выполнения глобальной программы по восстановлению популяции этого краснокнижного хищника, которую приняли еще в 2010 году. И, конечно же, обозначить дальнейшие цели и, самое главное, конкретные действия для того, чтобы обеспечить устойчивое размножение тигра в мире. Среди зрителей на пленарной сессии заметили известного на всю страну хранителя одного из дальневосточных леопардов – Диму Билана. Певец, актер, а также «крестный» пятнистого хищника выступил в качестве спикера на сессии «Сохранение дальневосточного леопарда».

Приморцы не постеснялись совместить приятное с полезным, в свободную минуту участники гости форума сфотографировались со знаменитостью. Отметим, что звезда Евровидения не первый раз принимает участие в сохранении популяции уникальных животных.

Звезда Евровидения не первый раз принимает участие в сохранении популяции уникальных животных. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Например, в 2019 году певец лично тушил пожары торфяников в Подмосковье, а в 2020 году выпустил альбом о проблемах экологии - «Вторая жизнь». Кстати, Дима Билан активно выступает за переработку пластика. Кроме того, известна особая любовь Димы Билана к кошачьим. Он давал приют и оказывал помощь многим бездомным кошкам.

А в мае 2022 года тот самый «подопечный» Димы Билана леопард Виктор попал в объективы фотоловушек, именно с этим певец поздравил редчайшую кошку на всю страну. Кстати, после первой фиксации камерой хищнику присвоили специальный номер «Leo 168M», где «Leo» говорит о виде, к которому относится зверь, 168 - это порядковый номер, а М означает его пол (Male/Female).

СПРАВКА КП

«Хранители леопарда» - уникальная программа парка по сохранению этих редких кошек. Всего за 5 лет ее существования успели своеобразными «крестными» для хищников стать: Памела Андерсон, Стивен Сигал, Николай Дроздов, Илья Лагутенко («Мумий Тролль»), полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и многие другие известные, а иногда совсем обыкновенные, но неравнодушные к судьбе леопардов люди. Среди хранителей есть и школьники из Владивостока и даже Москвы.

ПО ТЕМЕ:

Дима Билан остался доволен своим пятнистым подопечным Виктором, живущим в Приморье

Фотоловушки «поймали» Leo 168M, как минимум, 12 раз (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.