Форум стартовал прямо в день открытия ВЭФ. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Численность тигров в России увеличилась на 40% по сравнению с 2010 годом. В ближайшем будущем приморских представителей кошачьих будут использовать для разведения в Средней и Центральной Азии. Об этом стало известно на пленарной сессии по теме «Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 годы», которая проходила на Международном форуме по сохранению дикой кошки, стартовавшем в первый день VII Восточного экономического форума.

Александр Козлов выступает перед участниками. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Встречу стран, на территории которых обитает дикая кошка, запланировали еще 12 лет назад в Санкт-Петербурге на первом Тигрином саммите. Президент РФ Владимир Путин в приветственном слове отметил, что многие поставленные тогда цели достигнуты в 2022 году.

– Мы собрались во Владивостоке, в столице Приморья, которое является одним из основных мест обитания амурского тигра. Регион славится гостеприимством и давними традициями природоохраны. Уверен, что в такой атмосфере профессиональный диалог и успех экологов и ученых из разных стран будет плодотворным, послужит во благо всей тигриной семьи.

В конференции участвовало 12 стран. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Ареал тигров продолжает расти. Специалисты не исключают, что в ближайшем будущем дикие кошки вернутся в исторические места, из которых когда-то исчезли. Так, планируется, что тигры вновь появятся в Центральной Азии уже в 2025 году. Большою поддержку в этом окажут именно «дальневосточники», так как амурские тигры генетически схожи с туранским вымершим подвидом. Одним из основных «доноров» репродукции кошачьих в Казахстане, Средней Азии и Закавказье станет Приморский край.

Министр юстиции РФ, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению форума Константин Чуйченко озвучил итоги зимнего учета популяции крупной кошки. По его словам, с 2010 года общая число животных выросло на 40%. Сегодня в России обитает не менее 750 амурских тигров, из них 600 живут в Приморье. За 12 лет российская популяция пополнилась 360 особями.

Спикер из Индии. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

– Основные наши достижения заключаются в том, что у нас получилось создать серьезную систему охраны амурского тигра. При этом мы понимаем, что он находится на вершине пищевой цепи, поэтому необходимо помнить о кормовой базе для него, а именно – о разведении парнокопытных. Мы значительно продвинулись в модернизации службы охотнадзора. Наши инспекторы получают достойную заработную плану, и они хорошо оснащены технически.

Также министр подчеркнул, что в 2013 году в России появилась уголовная ответственность за убийство краснокнижного хищника. В 2019-м эти преступления внесли в категорию средней тяжести и тяжких преступлений. Константин Чуйченко назвал браконьерство главной угрозой для популяции дикой кошки. Он добавил, что раньше от рук вредителей погибало около 50-60 тигров в год, на данный момент – 15-20.

– Я хотел бы выразить уверенность, что настоящий форум усилит внимание международного сообщества к проблеме сохранения тигра. Нам действительно надо действовать вместе, потому что тигр – это прекрасный и благородный хищник, который не знает границ между государствами. Только совместными усилиями мы можем достичь успехов.

Ареал обитания тигров продолжает расти. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов назвал рычаги, благодаря которым удалось увеличить популяцию краснокнижной кошки. Во-первых, в России возросла площадь территории национальных парков и заповедников для свободной и безопасной жизни животных – почти 5 миллионов гектар. На этих территориях работает 338 госинспекторов.

– Второе – богатый кедровый широколиственный лес – залог хорошего тигриного самочувствия. В Приморском крае многочисленная группировка хищника существует благодаря тому, что площадь защитного леса возросла до 135 тысяч гектаров – это участки, где запрещены сплошные рубки. Также по всему ареалу тигра усилено патрулирование лесов. В итоге многократно снизился незаконный оборот древесины.

Александр Козлов определил новые задачи и цели. По его словам, в будущем у России и Китая появится трансграничный резервуар «Земля больших кошек». Там, где его обустроят, уже обитает 25 тигров. Также в планах на законодательном уровне закрепить за компаниями-вырубщиками леса рекультивации растений на опустошенных территориях.

– Еще одна задача – наладить учет охотничьих ресурсов и разработать более прозрачное регулирование охотничьих хозяйств для обеспечения достаточной кормовой базы хищников.

Наряду с российскими специалистами с докладами выступили представители государств, где также обитает крупная кошка. В их числе высокопоставленные чиновники из Лаоса, Вьетнама, Бангладеш, Таиланда, Непала, Мьянмы, Камбоджи, Казахстана, Индии, КНДР и КНР. Наиболее существенные результаты из списка показала Индия.

Напомним, ранее dv.kp.ru писал о деловой программе II Международного форума по сохранению тигра. Также издание выпускало материал, посвященный решениям, которые примут в рамках мероприятия.

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