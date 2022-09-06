Мастер спорта по альпинизму рассказал, что могло спровоцировать трагедию на Ключевской сопке

Ключевская сопка – это один из самых коварных вулканов Камчатки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вся страна обсуждает трагедию на Ключевской сопке и следит за судьбой туристов, попавших в беду. 12 человек решили покорить самый высокий активный вулкан в Евразии, но им так и не суждено было добиться своей цели. Несчастный случай произошел 3 сентября, на высоте 4158 метров шесть человек сорвались вниз и погибли. С МЧС связался один из гидов, именно он позвал на помощь. Но еще двое из группы погибло, так и не дождавшись спасателей. 6 сентября в МЧС Камчатского края передали, что по словам гида, до которого добрались спасатели, девятый человек признаков жизни не подавал. Отметим, следственный комитет региона объявил о девяти погибших накануне. «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с мастером спорта по альпинизму и по совместительству руководителем спортивного клуба альпинизма «Восток» Александром Ищенко. Эксперт рассказал, что могло спровоцировать трагедию и привести к таким ужасным последствиям.

ТРАГЕДИЯ НА КАМЧАТКЕ. ПОЧЕМУ ЭТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ?

– Насколько опасно подниматься на Ключевскую сопку?

– Подъем ледово-снежный, склон несложный. Да, там есть участок – так называемый ледовый сброс. Но маршрут проходит в основном по простому склону, который нельзя назвать очень сложным. Он не круче, чем лестница в подъезде. Но в августе и начале сентября погода может сыграть злую шутку, это не самый лучший период для восхождения групп.

– Так почему же могла произойти такая трагедия?

– По предварительным данным, альпинисты поднимались на вулкан в связках по три человека. Что произошло: один человек не удержался, сорвался вниз и потянул за собой двоих. Почему это случилось? Одна из наиболее вероятных причин – плохая подготовка. Но и не стоит убирать из внимания вариант, что у альпинистов была плохая экипировка. Плюс они попали в сложные погодные условия. Ошибка гида могла быть в том, что он выбрал неправильный участок для подъема. Люди могли просто-напросто не перенести акклиматизацию.

– Застрять на высоте 4000 метров, каково это?

– С точки зрения наставления пилотов самолетов. Они начинают надевать кислородную маску на высоте 3000 метров, потому что уже начинает притупляться внимание, нехватка кислорода, клетки мозга начинают потихоньку отмирать. И не стоит забывать про очень сильные ветра, а еще там не везде есть место, где может приземлиться вертолет.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ АЛЬПИНИСТА И СОВЕТЫ ПОКОРИТЕЛЯМ КЛЮЧЕВСКОЙ СОПКИ

– А как давно вы сами занимаетесь альпинизмом?

– Я занимаюсь альпинизмом с 2000 года. В 2009-м получил жетон «Спасение в горах». С 2010 года работаю инструктором. В 2013-м выполнил нормативы мастера спорта. А с 2017 года у меня есть титул «Снежный барс». (Этим жетоном награждают человека, который покорил все пять наивысших вершин, расположенных на территории бывшего СССР.) Опыт довольно большой. Преподавательской деятельностью я занимаюсь около 12 лет, веду занятия по альпинизму в своей школе.

– Часто ли, по вашему опыту, случаются подобные трагические ситуации?

– Срыв на ледово-снежном участке на таких скалах и рельефах явление довольно частое, особенно у новичков. Важно понимать, группа была туристическая, а не профессиональная. Неизвестно, был у них горный опыт или нет. То же самое могу сказать и о физической подготовке.

– А вы сами попадали в подобную передрягу?

– Да, было такое. Это случилось при моем восхождении на высочайшую вершину Таджикистана – Пик Коммунизма (с 1999 года – Пик Исмоила Сомони). Точнее сказать, это случилось, когда мы спускались. Один из участников сорвался, но команда слаженно отработала ЧП.

– Много ли альпинистов из Приморья посещают горы и вулканы Камчатки?

– Конечно же приморцы приезжают туда, и на Ключевскую сопку подымались не один раз. В последнее время появились довольно демократичные цены по перелетам, поэтому поток людей стал больше.

– Вы были на Ключевской сопке?

– Да. Я был там в 2020 году. Тогда случилась трагедия, парень из Приморья погиб на этой самой сопке. Он уснул в палатке и не проснулся. Спасатели не могли пробраться до тела из-за камнепада. Тогда была организована экспедиция, ее возглавлял я. Четыре человека из Приморья и спасатели с Камчатки организовали график, выбрали период, когда прошла непогода, мы взошли наверх и забрали погибшего.

– Какой можно дать совет альпинистам, чтобы избежать проблем?

– Конечно же на такие восхождения нужно всегда идти подготовленным. Люди должны знать азы первой-второй категории сложности в горах. Ключевская как раз таки подходит под вторую. Она не сложная с точки зрения технической составляющей, но для нее очень нужна хорошая акклиматизация. Также люди должны уметь работать с ледорубом, ходить в «кошках» (специальная альпинистская обувь). Плюс люди должны знать, как организовать страховку в случае падения. Чтобы идти в этот район – нужно готовиться и тренироваться.

Напомним, Ключевская сопка – это один из самых коварных вулканов Камчатки. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом, со снегом. В любое время года подъем на Ключевскую сопку связан с риском для жизни. Мало того, что регулярно происходит извержение вулкана, так еще и дополнительные риски несет большой перепад высоты. То есть старт начинается на высоте около 800 метров, а достигнуть вершины нужно на высоте 4850 метров, поэтому туристам необходимо несколько раз проходить акклиматизацию. Высотная (горная) болезнь проявляется достаточно активно: спасатели знают случаи, когда у людей происходил отек головного мозга и, к сожалению, они погибали. Кроме того, всегда есть риск схода одиночных лавин и камнепадов.

ПО ТЕМЕ:

Стало известно, как могли погибнуть туристы при восхождении на Ключевскую сопку в Камчатском крае

Появились имена погибших (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.