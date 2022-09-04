ФОТО: КГКУ «ЦОД»

По предварительным данным туристы восходили на Ключевскую сопку в связках по три человека на высоте более 4 тысяч метров, сообщили в Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности (КГКУ «ЦОД»). В какой-то момент один из участников не удержался и полетел вниз. За ним отправились еще двое. Почти сразу после происшествия сорвалась вторая связка – ещё одна группа туристов.

В Telegram-канале bazabazon сообщили, что среди погибших двое мужчин и девушка из Москвы. Возраст участников восхождения варьируется от 28 до 38 лет. В результате происшествия погибли шесть человек:

Селяничев Павел 38 лет (Москва)

Соловьев Максим 34 года (Гусь-Хрустальный)

Косюк Екатерина 28 лет (Москва)

Гутор Андрей 34 года (Москва)

Жиловачик Александр 31 год (Камень-на-Оби)

Сорокин Евгений (Электросталь)

ФОТО: КГКУ «ЦОД»

Ранее dv.kp.ru писал, что двое туристов были на высоте 3,3 тысяч метров вместе с гидом, который впоследствии отправился к оставшейся на верху группе участников восхождения. В КГКУ «ЦОД» дополнили, что Анастасия Усачева и Роман Аверин спустились в домик охотника. Так, группа выживших на высоте 4,2 тысячи метров ожидает помощи спасателей в палатках. У одного из них, гида Андрея Мищенко, сломана нога.

Напомним, о трагедии стало известно 3 сентября. О ней в МЧС сообщил один из гидов тургруппы. На помощь пострадавшим 4 сентября отправились группировки спасателей и медики на двух вертолетах. Планируется, что они приземлятся максимально низко, когда погодные условия станут пригодными для маневра.

Прокуратура Камчатского края уже проводит проверку. Заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».В распоряжении редакции dv.kp.ru имеется список участников восхождения.

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