Следственный комитет задержал подозреваемого в гибели девяти туристов на Ключевской сопке

Спасатели поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» остаются на месте, чтобы решить, как эвакуировать тела погибших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ключевская сопка – все чаще можно услышать это название вулкана в последние дни. Все это из-за страшной трагедии, которая случилась 3 сентября. 12 человек отправились покорять вершину, но лишь трое остались в живых. Десять туристов в сопровождении двух гидов из компании ООО «Экстрим Тайм» оказались в смертельной ледяной ловушке. Следственный комитет завел уголовное дело после этих печальных событий, а также задержал одного из подозреваемых – руководителя туристического агентства.

Следователи уже установили полные анкетные данные туристов. Погибшие прибыли из разных городов страны: Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень-на-Оби, Электросталь, Магнитогорск. Специалисты по мере возможности стараются связать с родственниками тех, кто оставил свою жизнь на Ключевской сопке.

На данный момент точно известны имена шести погибших:

Селяничев Павел 38 лет (Москва)

Соловьев Максим 34 года (Гусь-Хрустальный)

Косюк Екатерина 28 лет (Москва)

Гутор Андрей 34 года (Москва)

Жиловачик Александр 31 год (Камень-на-Оби)

Сорокин Евгений (Электросталь)

Первая группа спасателей (ПСО КГКУ «ЦОД») добралась до отметки 3300 метров к домику вулканологов, где помощи ожидали трое туристов. Пострадавших осмотрели. По предварительной информации, у гида, который спустился с отметки 4158 метров, обморожение ног и рук, остальные в порядке. Их уже эвакуировали бортом МЧС России в ближайший населенный пункт – поселок Ключи Усть-Камчатского района.

Кроме того, продолжает восхождение на отметку 3300 еще одна группа спасателей, которая стартовала накануне, 5 сентября, с подножья вулкана. Планируется, что личный состав Камчатского спасательного центра и поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России вместе с со специалистами регионального МЧС будет оказывать помощь в эвакуации тел погибших туристов, которые сейчас находятся на высоте 4158 метров.

Также 6 сентября в МЧС Камчатского края передали, что по словам гида, до которого добрались спасатели, девятый человек признаков жизни не подавал. «КП – Новосибирск» рассказала, что тем самым девятым человеком оказался гид из Новосибирска – Андрей Мищенко, об этом им сообщил источник.

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