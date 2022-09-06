«Улица Дальнего Востока» открылась для гостей форума 5 сентября. Фото: Николай ГЕРНЕТ/Росконгресс

Традиционно на выставке «Улица Дальнего Востока», которая организована в рамках ВЭФ, все регионы представляют свои экономические, туристические и инвестиционные возможности. В этом году главная тема мероприятия «А что ты сделал для технологической победы России?». Особый акцент – на возможностях импортозамещения. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает, что можно увидеть на главной выставке форума.

Красочное открытие выставки. Фото: Николай ГЕРНЕТ/Росконгресс

ТИГРЫ, МОРЕ И «БАЙКАЛ»

Приморский край в этом году посвятил свой павильон тиграм. Викторины, детские сказки в наушниках и даже скульптура – все тигриной тематики. Не обошлось и без традиционно морской повестки: на входе посетителей встречает необитаемый подводный аппарат Solaster для разведки морского дна и составления карт.

Павильон Приморского края. Фото: Вадим ПОПОВ

Роботы – неотъемлемая часть выставки. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

На входе гостей встречают красивые девушки. Фото: Вадим ПОПОВ

Инвестпроекты приморцев тоже посвящены океану: низкозатратная технология подъема затонувших объектов, проект «Моряк Инфо», помогающий разобраться с кадровым вопросом, и даже акваконтейнер для перевозки живых крабов. Создатели подчеркивают – такого в АТР еще не было, есть только лимитированная серия подобных контейнеров для перевозки лобстеров из США в Европу.

Внутри представлен ряд проектов. Фото: Вадим ПОПОВ

Робот Адам. Фото: Вадим ПОПОВ

Хабаровский край в этом году ориентирован на производство. В планах – строительство Тихоокеанской железной дороги до мыса Манорский на берегу Охотского моря, создание универсального порта в Советской Гавани, и даже производство самолетов «Байкал» в Комсомольске-на-Амуре. Проектировщики уверены, что они найдут широкое применение в самых разных областях: грузовые перевозки, лесопатрульные и мониторинговые работы, медицинская помощь и спасение жизни.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР

В павильоне Бурятии можно ознакомиться с планами по расширению уникальной лечебно-диагностической медицинской организации – «Центра восточной медицины». Главная ценность учреждения – комплексный подход, сочетающий в себе методы традиционной медицины и достижения современной медицинской системы. Фитосборы, лечебные ванны, пульсовая диагностика, игоукалывание и даже пиявки – буряты намерены оздоровить всю Россию.

Республика Бурятия удивила народными танцами. Фото: Николай ГЕРНЕТ/Росконгресс

Республика Бурятия удивила народными танцами. Фото: Николай ГЕРНЕТ/Росконгресс

В Амурской области особое внимание уделяют развитию газохимического кластера на базе инвестиций якорных компаний. Это обеспечит доступ к дешевому сырью электроэнергии и синергию от использования транспортной и производственной инфраструктуры. В потенциальных проектах есть завод по производству азотных удобрений и производство сжиженного водорода. На втором этаже павильона можно познакомиться с перспективами развития космодрома «Восточный», имитациями ракет-носителей «Ангара» и «Союз», а также посмотреть видеокомиксы о посещении Луны.

Необычный павильон Амурской области. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

НАКОРМИТЬ ВСЮ РОССИЮ

В павильоне Еврейской автономной области презентовали строительство биоинжинирингового кластера «Солнечный дар», создание племенного репродуктора для интеллектуального сельского хозяйства и комплекса по переработке соевых бобов.

Яркая ЕАО. Фото: Игорь АКИМОВ/Росконгресс

Скульптуры животных возле павильона Еврейской области.

Забайкалье же в этом году представило такие проекты как: строительство промпарка «Кадалинский», создание молочно-товарной фермы, птицефабрики и даже маслоэкстрационного завода. Перерабатывать будут рапс, причем в таких количествах, что хватит не только на Россию, но и на КНР с Индией.

ТУРИЗМ, АВИАКЕРОСИН И СУДОРЕМОНТ

Камчатка собирается активно развивать туристическое направление. Она представила десять инвестпроектов и три инвестплощадки в этой сфере. Также большое внимание край вулканов уделил развитию зеленой энергетики и экологии: развитие возобновляемых источников энергии, строительство Пенжинской приливной электростанции, центра репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород. Будут работать и в проблемной для Дальнего Востока сфере – судостроении. В планах создание современной судоремонтной базы на Камчатке и строительство шести маломерных рыболовных судов.

Лаконичный павильон прекрасной Камчатки. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

В павильоне Сахалина можно узнать о новом преференциальном режиме на Курилах, производстве авиакеросина и водородного завода. В списке приоритетных инвестиционных проектов также угольный кластер, нефтегазовый индустриальный парк и рыбоперерабатывающие заводы на острове Шикотан.

Такой далекий, но близкий Сахалин. Фото: Николай ГЕРНЕТ/Росконгресс

ИСКОПАЕМЫЕ И ДОРОГИ – КЛЮЧ К ПРОЦВЕТАНИЮ

Чукотка ориентирована на добычу полезных ископаемых. В павильоне можно ознакомиться со списком из 11 месторождений и пройти интерактивную экскурсию по Баимской рудной зоне – богатейшей в мире по запасам. Согласно подсчетам, там находится около 23 миллионов тонн меди и 2 миллионов килограммов золота.

Чарующая Чукотка. Фото: Николай ГЕРНЕТ/Росконгресс

Якутия же строит мостовой переход, который объединит федеральную автомобильную дорогу «Вилюй» с автодорогами «Лена» и «Колыма». Это свяжет Восточную Сибирь с портами Охотского моря и образует Северный широтный экономический пояс России. Большое внимание регион уделил и развитию креативной индустрии. Кластер «Квартал труда» – масштабный проект государственно-частного партнерства, который поможет в развитии таких сфер как анимация, кино, медиа, дизайн, цифровой контент и IT- технологии.

Характерная Якутия. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Магадан предлагает построить железнодорожную линию «Нижний Бестях – Магадан». Главные цели проекта заключены в создании нового международного транспортного коридора, обеспечении территориальной целостности и национальной безопасности страны, повышении транспортной доступности для регионов Северо-Востока России.

Золотой Магадан. Фото: Николай ГЕРНЕТ/Росконгресс

Характерная Якутия. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

НЕ РЕГИОНАМИ ЕДИНЫМИ

В этом году также можно побывать в шести отраслевых павильонах. Минспорта России открыло сразу два: «Спорт – норма жизни» и «Арена ГТО». Первый – площадка для дискуссий по вопросам развития физкультуры и спорта. Второй – центр спортивных активностей ВЭФ: на нем стартовал открытый Кубок ДВ «Игры ГТО-2022», в котором приняли участие спортсмены из 12 регионов страны и ближнего зарубежья.

Арена ГТО. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Особый интерес представляет павильон «Развиваем Дальний!», созданный Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Там, с помощью мультимедийной экспозиции, можно больше узнать о природных богатствах, инвестиционных проектах и мерах господдержки в регионе. Виртуальный гид поможет изучить достопримечательности и ознакомиться с концепциями мастер-планов развития дальневосточных городов и города-спутника, который планируется построить в Приморье. Также можно будет посмотреть на Дальний Восток с высоты птичьего полета.

Павильон туризма. Фото: Вадим ПОПОВ

НАПОМНИМ

Жители и гости города смогут побывать на выставке с 9 по 11 сентября. Посещение возможно с 10:00 до 13:00, с 13:00 до 16:00 и с 16:00 до 19:00.

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