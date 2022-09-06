Владивосток – это не только про IT-технологии: стало известно, какие креативные индустрии планируется развивать в столице Дальнего Востока

К креативным индустриям в РФ относят до 35 направлений деятельности. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Доля креативных индустрий во Владивостоке продолжает набирать обороты. По словам первого замглавы города Сергея Дмитриенко, все больше сфер получают финансовую поддержку от местной администрации, в их числе – информационные технологии, мода, образование, медицина и другие. При этом именно Дальнему Востоку и его столице отведена ключевая роль в развитии отрасли. Креативные индустрии макрорегиона и стратегию для творческого многообразия его территорий обсудили на VII Восточном экономическом форуме, передает dv.kp.ru.

Сессия «Креативный Дальний Восток: стратегия для творческого многообразия территории». Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Сессию открыл генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Он обозначил главную тему мероприятия – развитие креативных индустрий Дальнего Востока и стратегия для творческого многообразия территорий.

Разговор стартовал с выступления первого заместителя генерального директора по социальному развитию «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» Эльвиры Нургалиевой. Она подчеркнула, что ДФО является регионом богатым на культуру и ресурсы.

– Наш состав представлен большим разнообразием регионов Дальнего Востока. Во-первых, мы опираемся на сообщества, которые сформировались в регионах, во-вторых, это богатый культурный код, территориальные условия, экспортный потенциал. Сегодня ДФО – это территория экспериментов. Благодаря этому набору у нас есть шанс на прорыв в будущем. Как КРДВ мы исполняем роль координации, привлекаем ресурсы и задаем общую рамку.

Эльвира Нургалиева отметила, что корпорация разработала проекты мастер-плана 20 городов. Вскоре, здесь на ВЭФ, результаты этой работы представят президенту РФ Владимиру Путину. Также в список потенциальных решений входят наработки по развитию экономики и территорий, на которых проживает четыре миллиона человек, создание центра компетенций в городе Спутник под Владивостоком.

Эльвира Нургалиева. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

ВЛАДИВОСТОК

Сергей Дмитриенко в своем выступлении сразу подчеркнул, что на уровне администрации в приморской столице формируются собственные проекты для развития креативных кластеров. Один из них – Дальневосточная кухня.

– Но Владивосток – это и про IT-отрасль. Вскоре на Русском острове у нас заработает большой инженерно-технический кластер. Но мы не собираемся останавливаться только на еде и технологиях. Два года назад мы запустили проект поддержи стартапов и поняли, что есть еще медицина, образование, отдельный блок для Владивостока – урбанистика. Город демонстрирует успехи. Недавно мы показали России Нагорный парк, который был создан без бюджетных денег всего за 150 миллионов рублей.

В этой связи Сергей Дмитриенко просто и ясно заметил, что основная задача для Приморья сегодня – развитие молодежи, особенно в области допобразования. Из передовых проектов он рассказал об успехе школы робототехники для семи образовательных учреждений дальневосточной столицы. В следующем году также во Владивостоке планируется запустить школу программирования.

Роман Карманов. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

О ПРОБЛЕМАХ

Директор Центра креативной экономики Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики» Татьяна Абакина рассказала, что креативная сфера перманентно растет во всех субъектах Дальнего Востока, однако это происходит совершенно неравномерно.

– Мы видим территории, которые не втянуты в экономику. В этом главная проблема и преимущество региона – в его многообразии и корреляции креативных индустрий. Здесь до сих пор преобладает доля малого и среднего бизнеса, растет число микропредприятий, но и вступает крупный бизнес, создавая свои экосистемы.

По словам эксперта, Дальний Восток находится в очень конкурентной среде. Трудности заключаются в том, что в ДФО не хватает инновационных разработок. При этом регион находится в области АТР.

Гендиректор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов дополнил вывод своей коллеги. Он отметил, что субъектам ДФО необходимо больше взаимодействовать между собой, перенимая опыт друг друга.

– Россия – огромная карта разного опыта. Сейчас мы наблюдаем тот этап, когда регионы могут друг друга опылять. <…> Однако нужно больше говорить о креативных индустриях. Например, мы запустили проект, в котором участвует 711 организаций. Они по разным направлениям поддерживают креативных предпринимателей. Но эти же компании не в курсе, что они работают на креативную индустрию. Здесь приходится работать и несколько на опережение, потому что рано или поздно это понадобится.

Отметим, к креативным индустриям в РФ относят до 35 направлений деятельности, в частности: разработка компьютерных игр и программного обеспечения, кино и анимация, мода, издательское дело, архитектура, музыкальная индустрия, реклама и маркетинг, дизайн, теле- и радиовещание, архивное и музейное дело, библиотеки и прочие. Капитализация креативных индустрий в мире составляет около 2,3 триллиона долларов. По оценке Агентства стратегических инициатив, доля креативной экономики в ДФО составляет около двух процентов с большим потенциалом роста. Одним из важных факторов развития отрасли является близость к азиатским рынкам сбыта.

Сергей Дмитриенко. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

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