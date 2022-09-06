Видовая площадка в Нагорном парке миллиардера Алексеева откроется в октябре во Владивостоке

С площадки открывается красивейший вид на город. Фото: Администрация Владивостока

В приморской столице постепенно завершают вторую очередь Нагорного парка. Об этом помощнику президента России Максим Орешкин рассказали мэр Владивостока Константин Шестаков, руководитель DNS и миллиардер Дмитрий Алексеев и архитектор команды Concrete Jungle Феликс Машков. Открытие состоится в начале октября, но точная дата еще неизвестна, отметили в городской администрации.

Помимо пешеходных дорожек и площадок, с которых открывается отличный вид на панораму города – Луговую, Вторую Речку, Эгершельд, во второй части парка планируют организовать арт-площадку с работами местных художников. В специально созданном гроте можно будет послушать музыку. Организаторы устанавливают сцену для проведения различных мероприятий. Вид на нее будет открываться со всех видовых площадок. «Комсомольская правда – Владивосток» уже подробно рассказывала, что же ждет гостей парка.

Для любителей вечерних прогулок подготовили особенный проект освещения, который создает особую атмосферу и не мешает любоваться видами города. Подсвечивать дорогу посетителям пространства будут специальные «светлячки» – ленты с небольшими фонариками, растянутые между деревьев.

По словам главы города, создание Нагорного парка – яркий пример вовлеченности бизнеса в жизнь общества.

Третьим этапом, как отмечало издание dv.kp.ru, станет проработка пешеходной связи с Гайдамаком, но это будет позже.

Напомним, что парк был подарком для жителей от компании DNS и мастерской Concrete Jungle. Инициатором его создания выступил бизнесмен Дмитрий Алексеев, который теперь хочет облагородить пространство в микрорайоне Патрокл.

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