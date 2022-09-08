Алексей Чекунков о трансграничных ТОРах: «Не фантазируйте»

Алексей Олегович прокомментировал несколько сфер развития макрорегиона. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков выступил на своей последней сессии энергичного и наполненного событиями Восточного экономического форума. Министр подвел краткие итоги седьмого ВЭФ и прокомментировал несколько сфер развития макрорегиона. Тезисы Алексея Олеговича кратко – в материале dv.kp.ru.

ПОСПЕШНО НЕ ПРОРВЕМСЯ

Одной из ключевых тем стал вопрос к чиновнику по поводу мастер-планов развития дальневосточных городов. Спикер отметил, что многие хитрят, когда спрашивают, почему же нельзя ускоренно застроить территории, приняв соответствующие законы и упростив административные задачи.

– Дать по 20 миллиардов долларов и кувалду президента. Мы так не прорвемся. Мастер-планы городов – работа гораздо сложнее. Креативный подход важен, только законом не решишь все: здесь всем управляют законы физики. Важны усилия и их вектор.

РЕЧНОЕ СУДОХОДСТВО

Повысить инвестиционную привлекательность может помочь паромное и грузовое сообщение через пресные водоемы. Как отметил специалист проекта «Северный морской путь» Николай Бочков, такой план поможет упростить перевозки в страны АТР и обратно.

– Мы это точно будем делать. Точно нужно речное судостроение, задействовать в этом можно и алтайские судоверфи с «набитыми шишками». Как-то мы попытались это описать в едином плане. <…> Но это сложная история. Между планом и реальном выделением денег, исполнением подрядчика будет дорога длинная.

ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Анонсирование трансграничных территорий опережающего развития – инициатива Юрия Трутнева, полномочного представителя президента в ДФО. По словам экспертов, присутствующих на сессии, такая зона будет обособленной: с упрощенным налоговым режимом, беспошлинной торговле, специализациями. Такие ТОРы помогут привлечь инвестиции и технологии, создать научные центры кооперации стран. Планируется четыре зоны в дальневосточных приграничных регионах: Забайкалье, Амурская область, ЕАО и Приморский край.

– Актуальная и интересная тема. Советую перечитать выступления президента на пленарной сессии: там каждое слово, каждый тезис будет в поручении переформулирован. <…> Приняли решение называть эти зоны международными ТОР. У меня следующий совет, как двигаться экспертам: во-первых, сильно не фантазировать. Внутри министерства уже набиты шишки, когда мы бились за САРы, ТОРы, Свободный порт Владивосток и Арктическую зону [различные преференциальные режимы ускоренного развития]. Будут так или иначе многочисленные поправки от органов и ведомств в вопросах по финансовому планированию, тому, каких инвесторов и зачем привлекать. Здесь гадать не надо: мы сформулируем и расскажем. <…> Здесь нужна полевая работа. Засучивать рукава, все на местах анализировать.

На форуме обсудили много важных вопросов. На снимке генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин общается с журналистами издания. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

ТОР – территория опережающего развития.

САР – специальный административный район.

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