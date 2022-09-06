На Восточном экономическом форуме Юрий Трутнев предложил создать трансграничные ТОРы

Юрий Трутнев принял участие в сессии «Ворота в многополярный мир. Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений». Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев стал участником сессии «Ворота в многополярный мир. Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений» международного дискуссионного клуба «Валдай». Мероприятие прошло на VII Восточном экономическом форуме.

Во время дискуссии обсудили важные вопросы, которые касаются формирования мирового порядка в нынешних экономических и политических условиях, развития международного сотрудничества, а также перспектив укрепления бизнес-связей. По словам Юрия Трутнева, состав ВЭФ доказывает, что разные страны пытаются понять друг друга и наладить взаимодействие. Кстати, в форуме участвуют Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Ирландия, Италия, США, Франция, Швейцария, Япония – всего 68 стран.

Как рассказал Юрий Трутнев, с 2013 года на Дальнем Востоке стартовало почти 3 тысячи инвестиционных проектов, восточная часть России стремительно улучшается в сфере промышленного производства, ввода жилья и другим направлениям. И все же необходимо сделать упор на том, что поможет и дальше развить дальневосточные территории.

– Прежде всего это необходимость ускорения развития Восточного полигона железных дорог. Мы сегодня не справляемся. На сегодняшнюю дату не перевезено 78 миллионов тонн грузов – около 1,5 триллиона потерянного валового национального продукта. И эта цифра будет возрастать, если мы не начнем интенсифировать работу. На форуме об этом разговор будет.

Еще одно важное направление, по мнению полпреда президента России, развитие транспортных коридоров. Правительство страны уже приняло проект по улучшению Северного морского пути. В планах: достроить новые ледоколы, создать суда сопровождения, запустить спутники и многое другое. На реализацию уйдет примерно 1,3 триллиона рублей.

Отдельное внимание на сессии уделили вопросам возможности запуска трансграничных территорий опережающего развития (ТОР).

– Такое предложение уже сделали Владимиру Владимировичу Путину. Он его поддержал. Мы хотим, чтобы те проекты, которые будут жить на новых международных территориях опережающего развития, действовали не только в рамках национального законодательства, но и в рамках межправительственных соглашений, удовлетворяли действия участвующих стран.

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