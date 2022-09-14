Наука и бизнес объединились, чтобы оздоровить страну

Одно из направлений «Корякморепродукт» – разработка и реализация безотходного использования морских гидробионтов. Фото: предоставлено компанией.

Компания «Корякморепродукт» одна из первых в стране начала сотрудничать с Российской академией наук. Главная цель – разработка и реализация безотходного использования морских гидробионтов. Из даров моря планируют производить биологически активные добавки, лечебно-профилактические и фармацевтические препараты, а также другие новые виды биотехнологической продукции.

СПРАВКА

ООО «Корякморепродукт» – это камчатский производитель широкого спектра рыбопродуктов и 100% рыбного жира из дикого лосося Камчатки. Современная технологическая база позволяет проводить полный цикл операций: от добычи рыбы до ее переработки и реализации.

Отлов рыбы ведется в восточной части Камчатки.Фото: предоставлено ООО «Корякморепродукт».

Зачем это нужно?

Специалисты ставят перед собой вполне четкие и достижимые цели: обеспечить безотходную работу с морскими рыбными и нерыбными гидробионтами и организовать масштабное производство различных продуктов, БАДов и лекарственных средств. Базой для этого послужат научные разработки российских академических, отраслевых и коммерческих институтов и университетов.

– Благодаря производству лекарственных препаратов, лечебно-профилактических и различных биотехнологических продуктов из морских рыб и гидробионтов можно серьезно повысить рентабельность рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отраслей, – уверен советник вице-президента РАН, ученый секретарь Комитета РАН по программе ООН в вопросах окружающей среды Виктор Усов. – И самое главное – восполнить ту нишу, которая у нас возникла в результате санкций, когда у нас не хватает некоторых лекарственных средств.

Виктор Усов. Фото: Ульяна КОЖЕМЯЧЕНКО

Доказать успешность такого подхода получилось на деле: совместно с компанией ООО «Корякморепродукт» ученые создали биологически активную добавку «Омега-3 + Астаксантин. Усиленная формула» (не является лекарственным средством), которая помогает восстанавливать репродуктивную функцию, пострадавшую после перенесенного коронавируса.

Биологические активные добавки призваны помочь в восстановлении организма после COVID-19. Фото: предоставлено ООО «Корякморепродукт».

Перспективное направление

На днях во Владивостоке было подписано соглашение о создании межотраслевого, междисциплинарного Консорциума «Морские биотехнологии, биомедицина, морская фармация». Теперь к Российской академии наук и ООО «Корякморепродукт» присоединились производители фармпрепаратов, рыбопромышленники, отраслевые институты и университеты. Все заинтересованы в том, чтобы восполнить нишу, возникшую из-за санкций. Приведем только несколько названий: ДВФУ, ТИБОХ, ТГМУ, группы компаний «Антей» и «Арника». Координатором Консорциума выступил Российский национальный комитет содействия Программе ООН по окружающей среде.

Д. м. н., профессор, проректор, заведующая кафедрой общей и клинической фармакологии ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России Екатерина Елисеева. Фото: Ульяна КОЖЕМЯЧЕНКО

Шаг к передовым технологиям

Сейчас государство ставит перед рыбодобывающими организациями важную задачу – обеспечить глубокую малоотходную переработку морских рыбных и нерыбных гидробионтов на территории страны.

Заместитель генерального директора «Корякморепродукт» Евгений Ткаченко рассказал, что компания одной из первых, еще в далеком 2012 году, приобрела импортное оборудование и наладила безотходное производство:

– Все началось с вопросов от органов власти. Их интересовало, как реализована утилизация отходов. На тот момент мы, как и все, замораживали их или сливали в водоем. Тут услышали, что есть иностранные компании, которые создали безотходное производство, и заинтересовались. У нас тоже все вышло. Получив первые результаты, эту условную каплю жира, мы поняли, что потенциал огромен.

Евгений Ткаченко, заместитель генерального директора ООО «Корякморепродукт». Фото: Ульяна КОЖЕМЯЧЕНКО

Консорциум планирует вносить предложения об изменениях в законодательстве.

– Предлагается законодательно связать выделение квот на водные биологические ресурсы (ВБР) и закрепление рыболовных участков с обязательством по глубокой переработке ВБР на территории Российской Федерации и обязательством по передаче отходов переработки на конкретные биотехнологические предприятия, которые будут определены Постановлением Правительства либо субъекта РФ, – отметил Виктор Усов.

Как это поможет от санкций?

Участники Консорциума уверены, что эти меры помогут простимулировать развитие отечественной морской биомедицины и фармации, создать эффективные корма российского производства для аквакультуры и сельского хозяйства, а также вывести на рынок ценную биотехнологическую продукцию для разных отраслей производства. Экспорт тоже станет выгоднее для российской стороны.

– Суть соглашения в том, что уже сегодня, в реалиях импортозамещения, ряд рыбодобывающих компаний может предложить российскому рынку готовые фармпрепараты, – отмечает Евгений Ткаченко. – Нам необходима поддержка с научной стороны. Мы хотим, наконец, достучаться до государства, можем войти в определенную государственную программу для того, чтобы предложить этот продукт населению и оздоровить нацию. Рыбу можно есть тоннами, но пока клетка возьмет нужное количество питательных веществ, сколько времени пройдет?

Напомним, что уже сейчас компания «Корякморепродукт» обеспечивает БАДами и пищевыми добавками Koryak Sea («Корякское море») (не являются лекарственными средствами) весь Дальний Восток и центральную часть России. Производители хотят не только изготавливать высококачественную продукцию по доступным ценам, но и оздоровить Россию.

Заманчивые перспективы

– На данном этапе к нам присоединилась группа компаний «Антей», Ассоциация рыбодобытчиков и рыбопереработчиков Амурского бассейна Хабаровского края и Восточная рыболовная компания, – поделился Виктор Усов. – Мы ждем и других заинтересованных участников. Каждый день приносит нам новые возможности и варианты применения наших продуктов. Буквально сегодня я разговаривал с руководителем Ассоциации косметологов Приморья и выяснил, что уже не хватает некоторых препаратов, необходимых для наведения красоты дамам Приморья. А ведь мы можем производить такие препараты в рамках программ импортозамещения. Главное – начать!

Специалисты обсудили безотходное использование морских гидробионтов. Фото: Ульяна КОЖЕМЯЧЕНКО

P.S.

«КП – Владивосток» уже подробно рассказывала о пользе продукции из морских гидробионтов. ООО «Корякморепродукт ДВ» разработала целую линейку натуральных БАДов на основе рыбного жира из дикого камчатского лосося торговой марки «Корякское море». Под ней сейчас можно купить четыре вида биологически активных добавок (не являются лекарством): «Омега-3 Взрослый», «О!Мега (Омега-3) Детский», «Омега-3 + Астаксантин», «Омега-3 + Эссенциальные каротиноиды». Также ООО «Корякморепродукт ДВ» производит пищевые добавки: «Омега-3 + Астаксантин. Усиленная формула» и «О!Мега (Омега-3) + Эссенциальные каротиноиды. Детская» (не являются лекарственными средствами). Консорциум призван помочь увеличить ассортимент и вовлечь в безотходное производство больше профильных предприятий.

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