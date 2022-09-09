В одном из скверов Владивостока теперь на лавочке сидит путешественник Владимир Арсеньев

Путешественника изобразили вместе с его дочерью Наташей. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Первооткрыватель Дальнего Востока Владимир Арсеньев несомненно важная личность для истории региона. 9 сентября в торжественной обстановке в сквере музейно-выставочного центра Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева состоялась церемония открытия памятника путешественнику. Автором скульптуры выступил один из лучших современных российских художников Андрей Ковальчук. Создатель рассказал, почему он изобразил эту личность в образе обычного горожанина и поместил рядом с ним его дочку Наташу.

У памятника есть своя история. Время торжественной церемонии, место и образ – все это не просто так. Паутинки судьбы сплелись в один красивый узор, и вот великий путешественник «сидит на лавочке» во Владивостоке и показывает фотографии со своих походов юной Наталье Арсеньевой. О том, как воплотить эту идею заговорили еще в феврале этого года на одной из пресс-конференций. Тогда директор музея-заповедника Виктор Шалай сообщил, что к 150-летию покорителя Дальнего Востока берет инициативу установить памятник Владимиру Арсеньеву, а построят его на деньги, вырученные от продажи билетов на экскурсии.

Торжественное открытие памятника исследователю Дальнего Востока. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

С того самого момента тысячи горожан откликнулись и сказали, что рады внести свой вклад в установку памятника. Также откликнулись меценаты – семья Пушкаревых. Они выделили необходимые финансы на создание, доставку и установку скульптуры. Можно смело заявить, что проект получился благодаря усилиям многих активных и деятельных людей.

– Мне в дойне радостно, что на этой площадке собрались единомышленники. На мой взгляд подобные проекты невозможно делать в одиночку. Если хочешь создать то, что люди полюбят и у этого будет успех, нужно идти с друзьями, с товарищами, – отметил мэр города Константин Шестаков.

Константин Шестаков подчеркнул, какую работу проделала команда для осуществления проекта в жизнь. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Но почему же Владимир Арсеньев «расположился» именно в сквере музея? Почему не на центральной площади, например, или где-нибудь в парке? А дело в том, что прямо за его спиной находится дом, где он когда-то жил и ходил на работу в здание, стоящее напротив. Так что сквер теперь полностью пропитан историей жизни этого человека.

Виктор Шалай рассказал, что музей взял на себя инициативу установить памятник Владимиру Арсеньеву. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Более того, юная Наташа стоит рядом со своим отцом не просто так. По словам Виктора Шалая, люди могут интерпретировать статую маленькой девочки по-разному. Кто-то подумает, что это просто любопытный ребенок, а кто-то догадается, что это родная дочь писателя. В августе этого года так и не удалось перезахоронить останки Натальи Арсеньевой. Оказалось, что ее могила в Благовещенске была просто пустышкой. Поэтому, этот памятник, еще и последний выход в свет этой личности с достаточно трагичной судьбой. И было бы честно, предоставить ей возможность быть рядом с отцом хотя бы так.

Создатель скульптуры рассказал, как он работал над проектом. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– В детстве и юности я смотрел «Дерсу Узала» и даже подумать не мог, что мне удастся приблизиться к раскрытию образа этого выдающегося человека, сильно значимого для Дальнего Востока. Я делал эскизы Арсеньева в образе путешественника, рисовал, как он с документами идет на работу в музей, но постепенно возникла идея сделать памятник именно простому человеку, а это, наверное, самое главное, – рассказал создатель скульптуры Андрей Ковальчук.

В конце церемонии многие гости вознесли к памятнику цветы, таким образом почтив память об этом удивительном человеке и поблагодарив его за невесомый вклад в историю региона.

Люди вознесли цветы к памятнику. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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