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9 сентября 2022 4:59

В одном из скверов Владивостока теперь на лавочке сидит путешественник Владимир Арсеньев

В столице Приморья состоялась торжественная церемония открытия памятника исследователю Дальнего Востока
Екатерина МАКСИМОВА
Путешественника изобразили вместе с его дочерью Наташей.

Путешественника изобразили вместе с его дочерью Наташей.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Первооткрыватель Дальнего Востока Владимир Арсеньев несомненно важная личность для истории региона. 9 сентября в торжественной обстановке в сквере музейно-выставочного центра Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева состоялась церемония открытия памятника путешественнику. Автором скульптуры выступил один из лучших современных российских художников Андрей Ковальчук. Создатель рассказал, почему он изобразил эту личность в образе обычного горожанина и поместил рядом с ним его дочку Наташу.

У памятника есть своя история. Время торжественной церемонии, место и образ – все это не просто так. Паутинки судьбы сплелись в один красивый узор, и вот великий путешественник «сидит на лавочке» во Владивостоке и показывает фотографии со своих походов юной Наталье Арсеньевой. О том, как воплотить эту идею заговорили еще в феврале этого года на одной из пресс-конференций. Тогда директор музея-заповедника Виктор Шалай сообщил, что к 150-летию покорителя Дальнего Востока берет инициативу установить памятник Владимиру Арсеньеву, а построят его на деньги, вырученные от продажи билетов на экскурсии.

Торжественное открытие памятника исследователю Дальнего Востока.

Торжественное открытие памятника исследователю Дальнего Востока.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

С того самого момента тысячи горожан откликнулись и сказали, что рады внести свой вклад в установку памятника. Также откликнулись меценаты – семья Пушкаревых. Они выделили необходимые финансы на создание, доставку и установку скульптуры. Можно смело заявить, что проект получился благодаря усилиям многих активных и деятельных людей.

– Мне в дойне радостно, что на этой площадке собрались единомышленники. На мой взгляд подобные проекты невозможно делать в одиночку. Если хочешь создать то, что люди полюбят и у этого будет успех, нужно идти с друзьями, с товарищами, – отметил мэр города Константин Шестаков.

Константин Шестаков подчеркнул, какую работу проделала команда для осуществления проекта в жизнь.

Константин Шестаков подчеркнул, какую работу проделала команда для осуществления проекта в жизнь.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Но почему же Владимир Арсеньев «расположился» именно в сквере музея? Почему не на центральной площади, например, или где-нибудь в парке? А дело в том, что прямо за его спиной находится дом, где он когда-то жил и ходил на работу в здание, стоящее напротив. Так что сквер теперь полностью пропитан историей жизни этого человека.

Виктор Шалай рассказал, что музей взял на себя инициативу установить памятник Владимиру Арсеньеву.

Виктор Шалай рассказал, что музей взял на себя инициативу установить памятник Владимиру Арсеньеву.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Более того, юная Наташа стоит рядом со своим отцом не просто так. По словам Виктора Шалая, люди могут интерпретировать статую маленькой девочки по-разному. Кто-то подумает, что это просто любопытный ребенок, а кто-то догадается, что это родная дочь писателя. В августе этого года так и не удалось перезахоронить останки Натальи Арсеньевой. Оказалось, что ее могила в Благовещенске была просто пустышкой. Поэтому, этот памятник, еще и последний выход в свет этой личности с достаточно трагичной судьбой. И было бы честно, предоставить ей возможность быть рядом с отцом хотя бы так.

Создатель скульптуры рассказал, как он работал над проектом.

Создатель скульптуры рассказал, как он работал над проектом.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– В детстве и юности я смотрел «Дерсу Узала» и даже подумать не мог, что мне удастся приблизиться к раскрытию образа этого выдающегося человека, сильно значимого для Дальнего Востока. Я делал эскизы Арсеньева в образе путешественника, рисовал, как он с документами идет на работу в музей, но постепенно возникла идея сделать памятник именно простому человеку, а это, наверное, самое главное, – рассказал создатель скульптуры Андрей Ковальчук.

В конце церемонии многие гости вознесли к памятнику цветы, таким образом почтив память об этом удивительном человеке и поблагодарив его за невесомый вклад в историю региона.

Люди вознесли цветы к памятнику.

Люди вознесли цветы к памятнику.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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Культура