Покоритель Дальнего Востока Владимир Арсеньев: первые шаги в лоно неизведанных земель

Большая семья Владимира Арсеньева. Фото: из открытых источников

Этот материал посвящен личности, чье имя прочно вписано в историю Дальнего Востока. Оно постоянно на слуху, о нем говорят, пишут, рассказывают, ему ставят памятники. Но за толстым покровом бесконечных бесед жители ДФО стали постепенно забывать, а что же такого он сделал?

Его именем названы улицы, музеи, заповедники и даже город. Его зовут Владимир Арсеньев. Попробуйте сами ответить на вышестоящий вопрос. Я сделаю это вместе с вами. Что нам известно? Безусловно, то, что Владимир Клавдиевич по своей натуре был путешественником. Еще в детстве Арсеньев отчаянно влюбился в далекую и экзотическую, совсем дикую и окутанную тайнами часть Российской Империи под названием Дальний Восток. По воспоминаниям близких людей путешественника, в юном возрасте он сам себе напророчил путь в необычные закоулки огромной страны.

Первые шаги

Руководитель отдела исследований Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Вера Кавецкая отмечает, что маленький Володя придумал игру - путешествие из Санкт-Петербурга во Владивосток. Вместе со своими братьями и сестрами они создавали «сценарии» будущей экспедиции, рисуя в воображении это огромное странствие.

- Дальний Восток был конечной точкой, самой дальней от столицы таинственной, неизведанной землей. <…> Арсеньев был заводилой в разных начинаниях. Это подчеркивают в своих воспоминаниях как сестры Владимира, так и его брат Александр. Владимиру очень нравилась свобода, он был наблюдательным и любознательным. <…> Я думаю, что первые зачатки и интерес к путешествиям, так называемые экспедиционные компетенции, сформировались у Арсеньева благодаря усилиям отца.

Арсеньев с группой курсантов в окрестностях Владивостока. Фото: из открытых источников

Семья

Важным маяком на дороге открытий для Володи являлся его отец Клавдий. Он был сыном тверского мещанина Гоппмайера. Возникает вопрос: почему же тогда отец Володи носил фамилию Арсеньев? Дело в том, что Клавдий был незаконнорожденным сыном Гоппмайера и крепостной девушки. Ему досталась фамилия от крестьянина Арсения, который крестил мальчика. По словам Веры Кавецкой, несмотря на то, что Гоппмайер потом женился на матери К.Ф. Арсеньева, немецкая фамилия так и не досталась Клавдию - его не усыновили.

После смерти Гоппмайера семья жила очень скромно, на то, что мать зарабатывала уборкой, стиркой и глажкой белья, не считая небольшого заработка от угла в квартире, который они сдавали студентам. От них Клавдий набирался знаний, старался много читать и вообще рос любознательным человеком.

Клавдий Федорович много времени уделял работе, чтобы прокормить свою большую семью. При этом он «заражал» детей стремлением к образованию и любознательности.

- Это был человек, который сделал себя сам. Он начинал свою карьеру конторщиком на железной дороге и впоследствии достиг высокого поста начальника Московской окружной железной дорогой. Даже в те короткие часы, когда Клавдий находился дома, он усаживался с ребятней и вместе с ними читал разные книги, в том числе приключенческие и географические, - описывает Вера Вячеславовна Клавдия Федоровича.

Володя с матерью Анной Константиновной Арсеньевой. Фото: из открытых источников

Супруга главы семейства Руфина Кашлачева была дочкой лесничего из нижегородских крестьян и не отличалась особым образованием. Летом с детьми занимался ее брат - Иоиль Егорович. Со своим дядей ребятня сплавлялась по реке Тосне - так молодежь переходила от теории к практике. В 1888 году Володя посетил Кунсткамеру - музей в Санкт-Петербурге, которая оказала на него огромное впечатление.

Вся семья с нетерпением ждала новые выпуски журнала «Нива» с большим блоком иллюстраций о других странах и народах. Впоследствии юный Володя открыл для себя журналы «Природа и люди» и «Вокруг света». Благодаря им в голове будущего географа формировался образ других стран и народов. И, наконец, любопытному мальчику попалась работа Николая Пржевальского «Путешествия по Уссурийскому краю». С тех пор Арсеньев стал внимательнее относиться к этому региону.

Характер Дальнего Востока

Для меня имя Владимира Арсеньева по каким-то причинам ассоциировалось с авантюризмом, запахом пороха и морской волны. «Готов пойти на все, чтобы достичь своей мечты, невзирая на любые преграды», - так автор этого материала сказал Вере Вячеславовне. Она не согласилась…

Братья Александр, Анатолий, Владимир Арсеньевы. Владивосток 1928 г. (слева направо). Фото: из открытых источников

В детстве Володя много времени проводил на природе и на улице и непосредственно исследовал мир. Он был не самым дисциплинированным ребенком. Это заметили и в пансионе, где учился мальчик и в реальном училище, откуда его отчислили.

- Трудно назвать Арсеньева авантюристом, потому что он очень серьезно относился к неизведанному. По большому счету он постепенно собирал самые разные сведения о Дальнем Востоке прежде, чем стал активно проситься туда.

Затем по настоянию отца будущий исследователь задумался о военной службе, сдал экстерном экзамены в реальном училище и поступил в Санкт-Петербургское пехотно- юнкерское училище. Там он познакомился с Михаилом Ефимовичем Грум-Гржимайло, который преподавал в училище. Этот путешественник и изобретатель много рассуждал об экспедиционном оборудовании: как сделать экспедиционный быт комфортнее. В музее Арсеньева хранится складная кровать, сконструированная по чертежам Михаила Ефимовича. Кровать предназначалась для удобства путешественников, например, чтобы не спать на земле или не ложиться на снег. Он придумал и походную кухню, чтобы снабжать участников экспедиции горячей пищей.

Арсеньев в пехотно юнкерском училище. Фото: из открытых источников

- Арсеньеву очень повезло, что на его пути попался такой человек.

Так, постепенно складывался характер покорителя Дальнего Востока. Он был практичен, умен, смел и, между тем, ловок и сообразителен. Этим материалом «КП» открывает серию публикаций о незаурядной личности Владимира Арсеньева.

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