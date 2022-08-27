Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток
Эксклюзив kp.rukp.ru
26 августа 2022 23:00

Покоритель Дальнего Востока Владимир Арсеньев: первые шаги в лоно неизведанных земель

Вместе со специалистом разобрались в нюансах и подробностях жизни первооткрывателя Приморья Владимира Арсеньева
Кирилл САМОЙЛОВ
Большая семья Владимира Арсеньева.

Большая семья Владимира Арсеньева.

Фото: из открытых источников

Этот материал посвящен личности, чье имя прочно вписано в историю Дальнего Востока. Оно постоянно на слуху, о нем говорят, пишут, рассказывают, ему ставят памятники. Но за толстым покровом бесконечных бесед жители ДФО стали постепенно забывать, а что же такого он сделал?

Его именем названы улицы, музеи, заповедники и даже город. Его зовут Владимир Арсеньев. Попробуйте сами ответить на вышестоящий вопрос. Я сделаю это вместе с вами. Что нам известно? Безусловно, то, что Владимир Клавдиевич по своей натуре был путешественником. Еще в детстве Арсеньев отчаянно влюбился в далекую и экзотическую, совсем дикую и окутанную тайнами часть Российской Империи под названием Дальний Восток. По воспоминаниям близких людей путешественника, в юном возрасте он сам себе напророчил путь в необычные закоулки огромной страны.

Первые шаги

Руководитель отдела исследований Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Вера Кавецкая отмечает, что маленький Володя придумал игру - путешествие из Санкт-Петербурга во Владивосток. Вместе со своими братьями и сестрами они создавали «сценарии» будущей экспедиции, рисуя в воображении это огромное странствие.

- Дальний Восток был конечной точкой, самой дальней от столицы таинственной, неизведанной землей. <…> Арсеньев был заводилой в разных начинаниях. Это подчеркивают в своих воспоминаниях как сестры Владимира, так и его брат Александр. Владимиру очень нравилась свобода, он был наблюдательным и любознательным. <…> Я думаю, что первые зачатки и интерес к путешествиям, так называемые экспедиционные компетенции, сформировались у Арсеньева благодаря усилиям отца.

Арсеньев с группой курсантов в окрестностях Владивостока.

Арсеньев с группой курсантов в окрестностях Владивостока.

Фото: из открытых источников

Семья

Важным маяком на дороге открытий для Володи являлся его отец Клавдий. Он был сыном тверского мещанина Гоппмайера. Возникает вопрос: почему же тогда отец Володи носил фамилию Арсеньев? Дело в том, что Клавдий был незаконнорожденным сыном Гоппмайера и крепостной девушки. Ему досталась фамилия от крестьянина Арсения, который крестил мальчика. По словам Веры Кавецкой, несмотря на то, что Гоппмайер потом женился на матери К.Ф. Арсеньева, немецкая фамилия так и не досталась Клавдию - его не усыновили.

После смерти Гоппмайера семья жила очень скромно, на то, что мать зарабатывала уборкой, стиркой и глажкой белья, не считая небольшого заработка от угла в квартире, который они сдавали студентам. От них Клавдий набирался знаний, старался много читать и вообще рос любознательным человеком.

Клавдий Федорович много времени уделял работе, чтобы прокормить свою большую семью. При этом он «заражал» детей стремлением к образованию и любознательности.

- Это был человек, который сделал себя сам. Он начинал свою карьеру конторщиком на железной дороге и впоследствии достиг высокого поста начальника Московской окружной железной дорогой. Даже в те короткие часы, когда Клавдий находился дома, он усаживался с ребятней и вместе с ними читал разные книги, в том числе приключенческие и географические, - описывает Вера Вячеславовна Клавдия Федоровича.

Володя с матерью Анной Константиновной Арсеньевой.

Володя с матерью Анной Константиновной Арсеньевой.

Фото: из открытых источников

Супруга главы семейства Руфина Кашлачева была дочкой лесничего из нижегородских крестьян и не отличалась особым образованием. Летом с детьми занимался ее брат - Иоиль Егорович. Со своим дядей ребятня сплавлялась по реке Тосне - так молодежь переходила от теории к практике. В 1888 году Володя посетил Кунсткамеру - музей в Санкт-Петербурге, которая оказала на него огромное впечатление.

Вся семья с нетерпением ждала новые выпуски журнала «Нива» с большим блоком иллюстраций о других странах и народах. Впоследствии юный Володя открыл для себя журналы «Природа и люди» и «Вокруг света». Благодаря им в голове будущего географа формировался образ других стран и народов. И, наконец, любопытному мальчику попалась работа Николая Пржевальского «Путешествия по Уссурийскому краю». С тех пор Арсеньев стал внимательнее относиться к этому региону.

Характер Дальнего Востока

Для меня имя Владимира Арсеньева по каким-то причинам ассоциировалось с авантюризмом, запахом пороха и морской волны. «Готов пойти на все, чтобы достичь своей мечты, невзирая на любые преграды», - так автор этого материала сказал Вере Вячеславовне. Она не согласилась…

Братья Александр, Анатолий, Владимир Арсеньевы. Владивосток 1928 г. (слева направо).

Братья Александр, Анатолий, Владимир Арсеньевы. Владивосток 1928 г. (слева направо).

Фото: из открытых источников

В детстве Володя много времени проводил на природе и на улице и непосредственно исследовал мир. Он был не самым дисциплинированным ребенком. Это заметили и в пансионе, где учился мальчик и в реальном училище, откуда его отчислили.

- Трудно назвать Арсеньева авантюристом, потому что он очень серьезно относился к неизведанному. По большому счету он постепенно собирал самые разные сведения о Дальнем Востоке прежде, чем стал активно проситься туда.

Затем по настоянию отца будущий исследователь задумался о военной службе, сдал экстерном экзамены в реальном училище и поступил в Санкт-Петербургское пехотно- юнкерское училище. Там он познакомился с Михаилом Ефимовичем Грум-Гржимайло, который преподавал в училище. Этот путешественник и изобретатель много рассуждал об экспедиционном оборудовании: как сделать экспедиционный быт комфортнее. В музее Арсеньева хранится складная кровать, сконструированная по чертежам Михаила Ефимовича. Кровать предназначалась для удобства путешественников, например, чтобы не спать на земле или не ложиться на снег. Он придумал и походную кухню, чтобы снабжать участников экспедиции горячей пищей.

Арсеньев в пехотно юнкерском училище.

Арсеньев в пехотно юнкерском училище.

Фото: из открытых источников

- Арсеньеву очень повезло, что на его пути попался такой человек.

Так, постепенно складывался характер покорителя Дальнего Востока. Он был практичен, умен, смел и, между тем, ловок и сообразителен. Этим материалом «КП» открывает серию публикаций о незаурядной личности Владимира Арсеньева.

ПО ТЕМЕ:

Четырехметровому памятнику в честь великого исследователя Приморья определили место

Памятник этнографу и географу Владимиру Арсеньеву установят на сопке у фуникулера во Владивостоке (подробнее)

Памятник географу Владимиру Арсеньеву установит во Владивостоке Музей истории Дальнего Востока

Произведение создаст известный российский скульптор (подробнее)

Во Владивостоке отреставрировали могилу выдающегося путешественника и писателя

Это первая реставрация надгробия Владимира Арсеньева после 1987 года (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.

Общество: ВОПРОС ДНЯ