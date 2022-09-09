Москву, Владивосток, Монголию и КНДР хотят связать федеральной трассой протяженностью 12 000 километров

Строительство ЕКАД. Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин предложил спланировать федеральную трассу М-12 до Владивостока. Изначально ожидалось, что дорога будет завершаться в Екатеринбурге. В четверг, 8 сентября, стало известно, что столицы Дальнего Востока и России может связать четырехполосная «платка», ее общая протяженность составит 12 тысяч километров (вместо ожидаемых 811 километров). Трассу организуют в обход городов. Проектной документации у инициативы еще нет.

М-12 – строящаяся автомагистраль между Москвой и Екатеринбургом, первый введенный в эксплуатацию участок (23 километра) охватил участок Москва – Нижний Новгород – Казань вместе с Московским кольцом и ЦКАД. Всего магистраль должна объединить 17 столиц регионов. Марат Хуснуллин поручил продумать связку дороги с железнодорожными путями и морскими портами субъектов Дальнего Востока, а в самых оптимистичных сценариях дорога может связать восток России с Монголией, Китаем, КНДР. Cлова чиновника привела пресс-служба Кремля:

– После Екатеринбурга мы видим завершение работ по обходу Омска, по Новосибирску, по Кемерову. Обход Благовещенска, обход Хабаровска. Ну и завершить эту работу расширением дороги на Владивосток и обходной дороги вокруг Владивостока, – сказал вице-премьер, добавив, что дороги хотят связать с погранпереходами и логистическими хабами. Однако уточнений по проекту федерального масштаба пока что мало. Да и расширение до четырех полос только рассматривается.

Всего на маршруте М-12 планируют затронуть 26 регионов в прямом влиянии и «еще 26 в зоне притяжения», добавил Хуснуллин. Расширение до четырех полос только рассматривается. К слову, трасса пока никак не названа, хотя президент Владимир Путин ранее отмечал, что почти все крупные дороги федерального значения имеют названия. Старт автомобильного движения на участках трасс М-12 и М-5 (Москва-Челябинск) дал именно глава России.

Напомним, власти Приморья раздумывают о грандиозной задумке – Владивостокской кольцевой автодороге. Платная трасса должна разгрузить автомобильный город от пробок, но пока что ее стоимость оценена в баснословные 200 миллиардов рублей и более.

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