Проект Владивостокской кольцевой автодороги за 200 миллиардов рублей показали губернатору

План первого участка ВКАД. Фото: мэрия Владивостока

Градостроительному совету Приморья показали проект одной из самых амбициозных задумок. Владивостокская кольцевая автодорога (ВКАД) должна объединить Владивосток, острова Елены и Русский. Общая протяженность составит аж 18 километров. Ранее озвучивали немыслимые ценники: поговаривали, что стоимость объекта может дойти до 230 миллиардов рублей. Подробности и архитектурные тонкости рассказали в пресс-службе краевого правительства Приморья в среду, 10 августа.

По мнению губернатора региона Олега Кожемяко, проект обязан учитывать доступ к морю в нескольких точках, чтобы люди могли оставить машины и прогуляться по берегам. ВКАД должен затронуть и дальнейшую реконструкцию развязок на Русской, Заре, Фирсова – при этом учесть интересы собственников земли и объектов недвижимости. Мэр Владивостока Константин Шестаков пожелал включить во ВКАД реконструкцию дороги через улицу Нефтеветка (проходит «под» проспектом 100-летия Владивостока). Напомним, что проезд по ВКАД, созданному по образу Центральной кольцевой дороги Москвы, все же будет платным. «Ловить» водителей собираются с помощью камер-датчиков по системе free flow. И деньги спишут автоматом.

Особо подчеркивается, что в проекте ВКАД учтен мост на острова Елены и Русский. Если последний остается научным авангардом Приморья, то первый является неосвоенной землей с несколькими работниками и небогатой инфраструктурой. Вероятно, так власти хотят повысить экономическую и социальную привлекательность этой площади. Да и в целом, как ранее обозначили власти, генплан «Владивосток 2050», куда входит и этот проект, должен сделать столицу со сложным рельефом удобной через 30 лет. Жители все равно недовольны: чай, деньги могли бы пойти на другое благое дело. Но если Владивосток не получит средства на ВКАД, их от Москвы получит другой город на другой амбициозный и блестящий на бумаге проект.

Проект ВКАД. Фото: пресс-служба краевого правительства

Первый этап как раз таки и включает строительство и платную эксплуатацию дороги Русский - Елены - улица Казанская протяженностью более 9,7 километра. Два километра этой трассы – это мостовой переход через пролив Босфор Восточный. Пока неясно, будет ли переправа такой же масштабной и грандиозной, как вантовые Русский и Золотой мосты через тот же пролив и бухту Золотой Рог. Однако именно этот мостовой переход с высотой 70 метров и четырехполосной дорогой – изюминка проекта.

– Она [ВКАД - прим.] предусматривает асфальтобетонное покрытие, средняя скорость движения – 80 километров в час. С учетом городской застройки предложено несколько вариантов проектных решений, которые включают в себя строительство автомобильных эстакад и прокладку тоннелей низкого заложения, в том числе, глубоководного в районе улицы Казанской, – рассказал руководитель филиала АО «Гипростроймост Санкт-Петербург» во Владивостоке Игорь Скороходов.

Градсовет, в целом, одобрил проект, но, будем честны, пока информации бенефициары и власти приводят довольно мало. Замечания Олега Кожемяко были учтены, поэтому план отправился на доработку, чтобы его представили к VII Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2022 года. Достроить первый участок хотят к началу 2026 года.

Тем не менее стало ясно, что кандидата на освоение многомиллиардного госзаказа с китайскими инвестициями еще не выбрали. Ранее предполагалось, что этим подрядчик из КНР China Railway Construction Corporation (CRCC), соглашение с которым было подписано еще на полях шестого ВЭФ. Но тогда и стоимость была другой – всего 84 миллиарда рублей. Позже интерес к проекту выразили 5 крупных компаний, которые будут участвовать в концессионном соглашении. Среди них, например, Газпромбанк с ГК «Бамтоннельстрой-Мост» миллиардера Руслана Байсарова – застройщику прочат первое место в битве за главный приморский подряд.

ООО «ВКАД» зарегистрировали в декабре 2021 года. Уставной капитал – 100 тысяч рублей, следует из ЕГРЮЛ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.