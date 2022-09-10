Синоптики Приморья гадают, какую дорогу выберет очередной устрашающий тайфун

Прошлый тайфун вызвал в Приморье потопы и паводки. Иллюстрация из архива. Фото: Михаил ПАТЛИС

Приморский край едва оправился от удара тайфуна «Хиннамнор»: после себя он оставил смытые мосты, жителей – в пунктах временного размещения (дома размыты, часть – уничтожена) и режим ЧС в шести муниципалитетах. Примгидромет сообщил, что к 10 сентября краю стоит быть готовым к новому буйству стихии.

Синоптики сообщили, что тропический шторм образовался 8 сентября в Тихом океане и получил имя MUIFA. Судя по координатам, опасность зародилась в Филиппинском море. Давление в центре тайфуна составила до 1000гПа. У синоптиков три версии, что может произойти с гидрологическим явлением и будет ли удар по Приморью.

Тайфун, по одной из версий, может подойти к Корейскому полоуострову и выйти на континент. По аналогии с 2020 годом по этой траектории прошло три тайфуна, тогда под ударом оказался запад Приморья. Во второй версии тайфун сместится на северо-запад и в понедельник, 12 сентября, вызовет дожди в северной части края. В 2011 году был такой же сценарий, ливни не были катастрофическими. Есть и оптимистичная третья версия: специалисты считают, что тайфун может оказаться у побережий Китая, обойдя Приморья. Будут незначительные осадки.

В то же время, по обновленной информации из ежедневных сводок Примгидромета, выходные 10-11 сентября пройдут без осадков. Температура составит до 25 градусов тепла. Однако специалисты продолжают следить за развитием тайфуна MUIFA.

Подробнее о последствиях разрушительного «Хиннамнора» – в отдельном материале «КП».

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