Последствия прошедшего тайфуна. Фото: Telegram-канал Олега Кожемяко

Трагедия произошла в Лазовском мунокруге Приморья: разрушительный тайфун «Хиннамнор» унес жизни женщины в Кишиневке и жительницы Партизанского района. Основной удар стихия нанесла с 6 по 8 сентября, но отголоски его силы доходят до сих пор. О трагических ЧП сообщили очевидцы в пятницу, 9 сентября. Высказывают разные версии произошедшего. Губернатор Олег Кожемяко побывал на месте паводков и, подсчитав последствия буйства тайфуна, обратился к министру МЧС РФ с просьбой ввести режим ЧС федерального уровня.

СТИХИЯ ПРИНЕСЛА СМЕРТЬ

Встретившись с жителями – очевидцами трагедии – Олег Кожемяко еще раз озвучил меры поддержки для пострадавших (о них «КП» подробно писала отдельно). Местные говорят, что вода в реке Киевка поднялась ночью на более чем полтора метра. Вероятно, это стало причиной гибели местной жительницы.

Вторая трагедия, по предварительным данным, произошла в Партизанском районе. Редакция ждет комментариев правоохранительных органов: пока детали истории рассказывают только очевидцы в социальных сетях. По неподтвержденным данным, пожилая супружеская пара в автомобиле попала в ловушку тайфуна, угодив в паводок. Женщина скончалась, а ее предполагаемый муж числится пропавшим. Официальной информации о количестве погибших ведомства еще не привели.

ДО 250% МЕСЯЧНОЙ НОРМЫ ОСАДКОВ

Затопленные улицы в Чугуевке. Дорогу открыли только вечером 9 сентября. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Тайфун подошел к берегам Приморья в начале недели, вызвал продолжительные дожди почти во всех районах, за это время выпало от 108 до 250% осадков месячной нормы. Владивосток избежал удара во время Восточного экономического форума, однако муниципалитетам досталось – в частности, Лазовскому мунокругу. Власти региона подтвердили, что отрезаны от цивилизации из-за обрушения мостов и других причин до 50 населенных пунктов.

Hinnamnor затопил поля, паводком сбил с ног и унес коров на берега Находки, разрушил мосты, дороги. Режим ЧС действует в восьми муниципалитетах края. Олег Николаевич уточнил, что обратился в МЧС России с просьбой ввести в крае режим ЧС федерального уровня. Стоит отметить, что такая мера, как правило, характерна для ущерба в более чем 1,2 миллиарда рублей или потерями свыше 500 человеческих жизней.

Одной из таких ситуаций, к примеру, был разлив дизеля в Норильске Красноярского края. Площадь загрязнения составила 100 тысяч квадратных метров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.